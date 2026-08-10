Nashville vs San Luis continuaron con la actividad en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026 este domingo 9 de agosto.

La Leagues Cup 2026 continuó sus hostilidades en un partido lleno de goles, donde el Nashville venció al San Luis por tunda de 4-1.

Marcador: Nashville 4-1 San Luis.

Nashville vs San Luis: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido Nashville vs San Luis de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS fue muy superior al de la Liga MX, lo cual terminó capitalizando en el electrónico.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 2 Nashville vs San Luis:

Minuto 18: Gol de Rafa Llorente (San Luis)

Minuto 36: Gol de Cristian Espinoza (Nashville)

Minuto 38: Gol de Sam Surridge (Nashville)

Minuto 45+7: Gol de Cristian Espinoza (Nashville)

Minuto 88: Gol de Reed Baker-Whiting (Nashville)

¿Contra quién vuelven a jugar Nashville y San Luis en la Leagues Cup?

Nashville disputará la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 frente a Rayados.

San Luis, por su parte, enfrentará al Orlando City con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.