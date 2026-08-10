Cruz Azul vs New York City FC continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este domingo 9 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Cruz Azul vs New York City FC terminó a favor del equipo de la Liga MX.

Marcador: Cruz Azul 2-1 New York City FC.

Cruz Azul vs New York City FC: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido Cruz Azul vs New York City FC de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los celestes con marcador de 2-1.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, que suma ya 6 puntos en el torneo y con ello asegura su lugar en la siguiente fase.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de la Jornada 2 Cruz Azul vs New York City FC:

Minuto 35: Gol de Agustín Palavecino (Cruz Azul)

Minuto 45+1: Gol de Max Murray (New York City FC)

Minuto 78: Gol de José Paradela (Cruz Azul)

¿Contra quién vuelven a jugar Cruz Azul y New York City FC en la Leagues Cup?

Cruz Azul disputará la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 frente a Chicago Fire.

New York City FC, por su parte, enfrentará al Necaxa con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.