La selección de Portugal, segunda del Grupo K, se enfrenta a Croacia este jueves 2 de julio de 2026 en el BMO Field de Toronto, dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Con Cristiano Ronaldo como figura, los lusitanos parten como favoritos con un pronóstico de empate 1-1 y victoria en penales, mientras que Croacia llega como segundo del Grupo L tras una fase complicada.
El encuentro definirá el pase a los octavos de final y será transmitido por ViX a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).
Portugal vs Croacia: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026
Portugal 1-1 Croacia con victoria lusitana en penales es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Portugal 1-1 Croacia, victoria en penales para los lusos.
Portugal vs Croacia: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Portugal vs Croacia, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Portugal
- Portero: Diogo Costa
- Defensas: Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes
- Mediocampistas: Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes
- Delanteros: João Félix, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo
Croacia
- Portero: Dominik Livaković
- Defensas: Stanišić, Šutalo, Pongračić y Gvardiol
- Mediocampistas: Modrić, Kovačić, Sučić, Baturina y Perišić
- Delanteros: Ante Budimir
Portugal vs Croacia: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Portugal vs Croacia continúan con la actividad de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el jueves 2 de julio a las 17 horas.
- Partido: Portugal vs Croacia
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Jueves 2 de julio del 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Toronto, Canadá
- Transmisión: ViX