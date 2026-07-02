La selección de Portugal, segunda del Grupo K, se enfrenta a Croacia este jueves 2 de julio de 2026 en el BMO Field de Toronto, dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con Cristiano Ronaldo como figura, los lusitanos parten como favoritos con un pronóstico de empate 1-1 y victoria en penales, mientras que Croacia llega como segundo del Grupo L tras una fase complicada.

El encuentro definirá el pase a los octavos de final y será transmitido por ViX a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Portugal vs Croacia: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Portugal 1-1 Croacia con victoria lusitana en penales es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Portugal 1-1 Croacia, victoria en penales para los lusos.

Portugal vs Croacia: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Portugal vs Croacia, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Portugal

Portero: Diogo Costa

Defensas: Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes

Mediocampistas: Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes

Delanteros: João Félix, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo

Croacia

Portero: Dominik Livaković

Defensas: Stanišić, Šutalo, Pongračić y Gvardiol

Mediocampistas: Modrić, Kovačić, Sučić, Baturina y Perišić

Delanteros: Ante Budimir

Portugal vs Croacia: Pronóstico y posibles alineaciones del duelo por el pase a octavos del Mundial 2026. (Nathan Denette / Nathan Denette/The Canadian Pres)

Portugal vs Croacia: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Portugal vs Croacia continúan con la actividad de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Transmite ViX el jueves 2 de julio a las 17 horas.