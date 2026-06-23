Luka Modric es un futbolista croata reconocido como uno de los mejores centrocampistas de su generación, luego de dejar una huella histórica en el Real Madrid.

Es el capitán y máximo referente histórico de la Selección de Croacia, liderándolos hasta la final de la Copa del Mundo en 2018 y un histórico tercer lugar en 2022.

¿Quién es Luka Modric, futbolista de Croacia?

Luka Modrić, nació el 9 de septiembre de 1985 en Zadar, es un futbolista croata que se desempeña como centrocampista y es ampliamente considerado uno de los mejores jugadores de la historia en su posición.

Luka Modric (Manu Fernandez / AP)

Su infancia estuvo marcada por la Guerra de Independencia de Croacia, conflicto durante el cual su abuelo fue ejecutado y su familia tuvo que vivir como refugiada en hoteles de Zadar.

Actualmente juega para el A. C. Milan de la Serie A italiana y es el capitán de la selección de Croacia.

Ganó el Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA en 2018, rompiendo con una década de dominio entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

¿Cuántos años tiene Luka Modric, futbolista de Croacia?

Luka Modric tiene 40 años de edad.

Luka Modric. (Manu Fernandez / AP)

¿Quién es la esposa de Luka Modric, futbolista de Croacia?

Luka Modric se encuentra casado con Vanja Bosnić.

¿Qué signo zodiacal es Luka Modric, futbolista de Croacia?

Luka Modric es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Luka Modric, futbolista de Croacia?

Luka Modrić y su esposa Vanja Bosnić tienen tres hijos: Ivano, Ema y Sofía.

¿Qué estudió Luka Modric, futbolista de Croacia?

La formación educativa de Luka Modric se centró en la enseñanza básica y media en Croacia, combinada desde muy temprana edad con su preparación en escuelas y academias deportivas.

Luka Modric en Rusia 2018. (David Leah / Mexsport)

¿En qué ha trabajado Luka Modric, futbolista de Croacia?

La carrera profesional de Luka Modric comenzó en el Dinamo Zagreb, tras pasar por cesiones en el H. S. K. Zrinjski Mostar (donde fue jugador del año en Bosnia a los 18 años) y el N. K. Inter Zaprešić.

Luka Modric jugó para el Tottenham Hotspur (2008-2012), en la Premier League se consagró como un creador de juego de élite, disputando 160 partidos y anotando 17 goles.

Con el Real Madrid (2012-2025), Luka Modric tuvo su etapa más laureada, convirtiéndose en el jugador con más títulos en la historia del club (28).

Durante sus 13 temporadas como madridista, ganó 6 Ligas de Campeones de la UEFA, 4 Ligas españolas y 5 Supercopas de Europa, entre otros trofeos. Se marchó del club en mayo de 2025 tras disputar 597 partidos oficiales.

Luka Modric fichó por A. C. Milan en julio de 2025, donde continúa activo a sus 40 años.

Modrić es el jugador con más partidos internacionales en la historia de la selección de Croacia. Sus hitos más importantes incluyen:

Liderar a Croacia al subcampeonato en el Mundial de Rusia 2018.

Lograr el tercer puesto en el Mundial de Catar 2022.

Participar en su quinto Mundial en 2026, siendo el líder y capitán del equipo a pesar de su veteranía

El año 2018 marcó la cima de su carrera individual, cuando rompió la hegemonía de una década de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al ganar:

El Balón de Oro.

El premio The Best de la FIFA.

El Balón de Oro del Mundial de Rusia al mejor jugador del torneo.

El premio de la UEFA al Mejor Jugador en Europa.

Se prevé que Modrić se retire del futbol profesional tras el Mundial 2026, existen fuertes rumores que sugieren que regresará al Real Madrid para ocupar un puesto institucional o integrarse al cuerpo técnico de José Mourinho.

Además, en 2025 se convirtió en copropietario del club galés Swansea City.