La selección de Suiza, líder del Grupo B, enfrentará a Argelia este jueves 2 de julio de 2026 en el Estadio BC Place, dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con figuras como Granit Xhaka, los suizos parten como favoritos con un pronóstico de victoria 1-0, mientras que Argelia llega tras una fase complicada como tercer lugar.

El partido definirá el pase a los octavos de final y será transmitido por ViX a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Suiza vs Argelia: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Suiza 1-0 Argelia es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico Suiza 1-0 Argelia.

Suiza vs Argelia: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Suiza vs Argelia, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Suiza

Portero: Gregor Kobel

Defensas: Jaquez, Elvedi, Akanji y Rodríguez

Mediocampistas: Freuler, Xhaka y Manzambi

Delanteros: Vargas, Ndoye, Embolo

Argelia

Portero: Oussama Benbot

Defensas: Belghali, Mandi, Bensebaini y Aït Nouri

Mediocampistas: Bentaleb, Aouar y Maza

Delanteros: Mahrez, Chaïbi, Gouiri

Suiza vs Argelia: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de dieciseisavos del Mundial 2026. (Reed Hoffmann / AP Photo/Reed Hoffmann)

Suiza vs Argelia: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Suiza vs Argelia se enfrentan en el Mundial 2026 el jueves 2 de julio. Transmite ViX a las 21 horas.