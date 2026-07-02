La selección de España, líder del Grupo H, se enfrenta este jueves 2 de julio de 2026 a Austria en el SoFi Stadium dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con figuras como Lamine Yamal, la Roja parte como favorita con un pronóstico de victoria 3-0, mientras que Austria llega como segundo lugar del Grupo J tras una fase complicada.

El encuentro será transmitido por ViX a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y definirá el pase a los octavos de final.

España vs Austria: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

España 3-0 Austria es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: España 3-0 Austria.

España vs Austria: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido España vs Austria, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

España

  • Portero: Unai Simón
  • Defensas: Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella
  • Mediocampistas: Rodri Hernández, Pedri y Fabián Ruiz
  • Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena

Austria

  • Portero: Alexander Schlager
  • Defensas: Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart y Phillipp Mwene
  • Mediocampistas: Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer y Romano Schmid
  • Delantero: Marko Arnautović
Austria derrota a Jordania y comparte el liderato con Argentina del Grupo J.
España vs Austria: Pronóstico y posibles alineaciones del duelo por el pase a octavos del Mundial 2026. (Eakin Howard / AP Photo/Eakin Howard)

España vs Austria: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

España vs Austria se enfrentan en el Mundial 2026 el jueves 2 de julio. Transmite ViX a las 13 horas.

  • Partido: España vs Austria
  • Fase: Dieciseisavos de final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Fecha: Jueves 2 de julio del 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: SoFi Stadium
  • Transmisión: ViX