La selección de España, líder del Grupo H, se enfrenta este jueves 2 de julio de 2026 a Austria en el SoFi Stadium dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con figuras como Lamine Yamal, la Roja parte como favorita con un pronóstico de victoria 3-0, mientras que Austria llega como segundo lugar del Grupo J tras una fase complicada.

El encuentro será transmitido por ViX a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y definirá el pase a los octavos de final.

España vs Austria: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

España 3-0 Austria es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: España 3-0 Austria.

España vs Austria: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido España vs Austria, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

España

Portero: Unai Simón

Defensas: Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella

Mediocampistas: Rodri Hernández, Pedri y Fabián Ruiz

Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena

Austria

Portero: Alexander Schlager

Defensas: Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart y Phillipp Mwene

Mediocampistas: Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer y Romano Schmid

Delantero: Marko Arnautović

España vs Austria: Pronóstico y posibles alineaciones del duelo por el pase a octavos del Mundial 2026. (Eakin Howard / AP Photo/Eakin Howard)

España vs Austria: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

España vs Austria se enfrentan en el Mundial 2026 el jueves 2 de julio. Transmite ViX a las 13 horas.