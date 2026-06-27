La Selección de Croacia venció a Ghana en la Jornada 3 del Mundial 2026, para quedarse con el segundo lugar del Grupo L, ganado por Inglaterra.

Marcador: Croacia 2-1 Ghana

Croacia vs Ghana: así fue el partido del Grupo L del Mundial 2026

El partido Croacia vs Ghana en la Jornada 3 del Mundial 2026 fue un partido de poder a poder en busca del mejor lugar posible en la clasificación.

Así fueron los goles del partido Croacia vs Ghana:

Minuto 31: Petar Sucic puso en ventaja a Croacia sobre Ghana

Minuto 77; Derrick Luckassen emparejó el marcador 1-1

Minuto 83 Nikola Vlasic recuperó la ventaja a favor de Croacia

Croacia celebra el triunfo sobre Ghana en el Mundial 2026 (Petr Josek / AP Photo/Petr Josek)

Así quedó el Grupo L del Mundial 2026 tras el empate Inglaterra vs Panamá

Inglaterra llegó a 7 puntos en el Grupo L del Mundial 2026, clasificando a la siguiente ronda como líder, seguido por Croacia.

Grupo L

Inglaterra | 7 puntos

Croacia | 6 puntos

Ghana | 4 puntos

Panamá | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Croacia y Ghana en el Mundial 2026?

Croacia y Ghana volverán a jugar en el Mundial 2026 ya en la ronda de los dieciseisavos de final del torneo.

Los dieciseisavos de final inician este domingo 28 de junio con el partido Sudáfrica vs Canadá.026.