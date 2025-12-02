El pasado sábado 29 de noviembre se llevó a cabo la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, pero en esta ocasión los reflectores se los robó Pol Deportes, un niño peruano que viajó desde su pueblo para cubrir la final desde una montaña.

Debido a la expectativa que genera la Copa Libertadores por tratarse del torneo de clubes más importante del continente, nadie se lo quiere perder, y los aficionados buscan formas de ver la final ya sea en televisión, internet o redes sociales.

Es por ello que un niño llamado Cliver Huamán pero en redes sociales se hace llamar Pol Deportes, se las ingenió para cubrir a su manera el partido que paralizó al continente y en especial a Brasil.

Pol Deportes, el niño que cubrió la final de la Copa Libertadores desde una montaña

Debido a que apenas tiene 15 años de edad, Pol Deportes no se pudo acreditar para estar en la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Lima, pero eso no impidió que cubriera el partido entre Palmeiras y Flamengo.

Pol Deportes aprovechó que hay unas montañas cerca del inmueble de la capital de Perú para escalar y, con su teléfono celular, un aro de luz y un micrófono, relató la final de la Copa Libertadores.

Debido a su ingenio y entusiasmo para cubrir el partido entre el Verdao y el Mengao, su transmisión tuvo miles de espectadores en vivo, mientras que su cuenta de TikTok también aumentó exponencialmente de seguidores.

Ganador de la Copa Libertadores enfrentará a Cruz Azul en la Copa Intercontinental

A unos días de que se dispute la final de la Copa Intercontinental de Qatar, el único invitado que faltaba en el torneo era el de la Conmebol, pues este saldría de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.

Con un gol en el segundo tiempo de Danilo, el Flamengo dirigido por Filipe Luis se quedó con la victoria por la mínima y se convirtió en el único equipo de Brasil que ha ganado cuatro veces la Copa Libertadores.

Tudo nesse vídeo é perfeito:



O cruzamento do Arrascaeta



+



Cabeçada altíssima do Danilo



+



Comemoração do Arrascaeta com o gol pic.twitter.com/7xMbKMsY92 — lype (@lypecrf) November 30, 2025

El Fla así se convirtió en el último invitado a la Copa Intercontinental y enfrentará a Cruz Azul por el título del Derbi de las Américas, el ganador competirá por la Copa Challenger y el vencedor de este cruce pasará a la final del torneo contra el PSG.