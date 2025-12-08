Cliver Huamán, mejor conocido como Pol Deportes sigue viviendo su sueño de ser narrador de futbol y aunque parecía imposible, el joven que se hizo viral viajará para un partido de Champions League.

Durante el viaje de Pol Deportes hacia Europa para cubrir el partido entre Real Madrid y Manchester City de la Champions League, el joven peruano fue sorprendido con un inesperado homenaje dentro del avión.

Fue a través del altavoz que el piloto destacó su historia y cuyo talento lo ha llevado al escenario futbolístico más prestigioso de clubes. El mensaje terminó con aplausos para Pol Deportes en el avión y su reacción era de sorpresa, alegría y humildad.

¡RUMBO A LA CHAMPIONS LEAGUE Y APLAUDIDO POR TODO EL AVIÓN! 🔝✈️🇵🇪



Pol Deportes, el joven que transmitió la final de la Libertadores desde un cerro, fue invitado para un duelo del trofeo más importante de Europa y, antes de partir, fue felicitado por el piloto 🔝✈️🇵 pic.twitter.com/FYFXlXzqB9 — Diario Olé (@DiarioOle) December 7, 2025

¿Cómo fue la invitación para Pol Deportes para cubrir la Champions League?

La noticia que sorprendió a Pol Deportes se dio durante el programa “Arriba mi gente”, donde Cliver Huamán había sido invitado para hablar sobre su historia.

En plena transmisión del programa, el conductor Santi Lesmes sorprendió a todos al anunciar que Pol Deportes y su hermano, quien es su productor, viajarían con él a España para cubrir el partido Real Madrid vs Manchester City.

EMOCIONANTE: así se enteró Pol Deportes que lo llevarán a EUROPA para ver el Real Madrid vs Manchester City por la Champions League. 🇵🇪❤️🎙️



¡Qué grande, Cliver Huamán! 👏



pic.twitter.com/ZRWgcF8CNI — Pase Filtrado (@pasefiltradope) December 3, 2025

Con regalo, el diseñador Carlos Lara se ofreció a confeccionar los trajes a la medida para ambos hermanos, convirtiendo el momento en una mañana inolvidable y sellando uno de los capítulos más emotivos de la televisión peruana.

¿Cómo se conoció a Pol Deportes?

El sábado 29 de noviembre de 2025 se jugó la final de la Copa Libertadores, Palmeiras vs Flamengo, cita en la que Pol Deportes atrapó la atención, aunque no estaba dentro del Estadio Nacional de Perú.

Motivado por su pasión por la narración y el futbol, Pol Deportes cubrió a su manera la final de la Copa Libertadores, y lo hizo desde un cerro ubicado a un costado del estadio, por lo que rápidamente se hizo viral y captó la atención de todo el mundo.