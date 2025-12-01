La fiesta grande del futbol mexicano está por llegar a su fin, la antesala del título de la Liga MX ya se abrió con dos vibrantes series de semifinales: Tigres vs Cruz Azul y Rayados vs Toluca.

Ambas series se disputarán el miércoles 3 y el sábado 6 de diciembre, todo para no perjudicar a Cruz Azul, quien sostendrá el derbi de las América en la Copa Intercontinental.

Horarios de las semifinales de la Liga MX:

Miércoles 3 de diciembre:

Cruz Azul vs Tigres | Estadio Universitario | 19:00 (tiempo del centro de México)

Rayados vs Toluca | Estadio BBVA | 21:10 p.m. (tiempo del centro de México)

Sábado 6 de diciembre:

Toluca vs Rayados | Estadio Universitario | 19:00 p.m.

Tigres vs Cruz Azul | Estadio Universitario | 21:10 p.m.

Información en desarrollo..