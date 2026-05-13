México vs Chequia se enfrentarán en la Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, y estamos a tiempo de compartirte cuáles son las estrellas de la selección europea, entre ellas Pavel Sulc.

Pavel Sulc, de 25 años, es el número 10 del Lyon con 11 goles en su cuenta. Debutó con la selección nacional en marzo de 2024 .

México confía en llegar clasificado al partido ante Chequia, pues se trata, en el papel, del rival más fuerte para el Tricolor de Javier Aguirre.

Estrellas de Chequia para el Mundial 2026:

Pavel Sulc | Olympique de Lyon

Tomas Soucek | West Ham United

Ladislav Krejci | Wolverhampton

Vladimir Darida | Primera División checa

Adam Hlozek | Hoffenheim

Patrik Schick | Bayer Leverkusen

Tomas Soucek juega en el West Ham United (tomassoucek28)

Las estrellas de Chequia que jugarían ante México en el Mundial 2026

Los jugadores de Chequia que ganaron ante Irlanda y Dinamarca el pase al Mundial 2026, son la base de la lista previa de la selección europea para jugar el torneo de la FIFA, con México de rival.

Pavel Sulc, mediocampista del Olympique de Lyon; Tomas Soucek del West Ham United; Ladislav Krejci, defensa del Wolverhampton, así como Vladimir Darida, quien juega en la Primera División checa, son las estrellas de Chequia.

También destacan el delantero del Hoffenheim Adam Hlozek, Patrik Schick del Bayer Leverkusen y Patrik Shik, atacante de Bayer Leverkusen.

Vladimir Darida es el jugador de más experiencia en Chequia (v_dary)

Así clasificó Chequia al Mundial 2026

Dirigida por Miroslav Koubek, Chequia selló su regreso al Mundial de la FIFA tras 20 años de ausencia al eliminar de forma dramática a Dinamarca en el repechaje de la UEFA.

Los checos comienzan su andar en el Mundial 2026 ante contra Corea del Sur, el 12 de junio, en actividad del Grupo A, antes de enfrentar a México y Sudáfrica.

Antes, Chequia se enfrentará a Kosovo el 31 de mayo en Praga, previo a su concentración en Nueva Jersey.