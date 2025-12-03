Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, es un joven narrador peruano originario de Andahuaylas. A sus 15 años viajó hasta Lima para relatar la Final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras.

Sin acreditación oficial, subió a una montaña con su traje, un micrófono, un trípode y una bandera con el nombre de su canal para transmitir en vivo el partido, ganándose el cariño y la admiración del público.

¿Quién es Pol Deportes?

Pol Deportes se volvió viral tras reunir hasta 4.7 mil espectadores en vivo durante la transmisión de la Final de la Copa Libertadores. Su pasión, improvisación y esfuerzo hicieron que miles de fanáticos reconocieran su talento y lo convirtieran rápidamente en tendencia.

En diversas entrevistas, Cliver Huamán ha contado que desde los 6 años trabajó en parcelas de cultivo junto a sus padres. Sin embargo, desde los 3 años mostraba aptitudes para la locución deportiva, imitando a comentaristas de radio.

Con el apoyo de su familia, especialmente de su hermano, decidió compartir su talento en redes sociales.Además de su contenido deportivo, también es reconocido por sus acciones altruistas, como repartir almuerzos a personas de escasos recursos en su comunidad.

¿Qué edad tiene Pol Deportes?

Pol Deportes tiene 15 años de edad.

¿Pol Deportes tiene esposa?

No. Pol Deportes no ha compartido información sobre su vida sentimental; su popularidad se centra en su labor como narrador juvenil.

¿Qué signo zodiacal es Pol Deportes?

Aunque se sabe que nació en 2010, Pol Deportes no ha dado a conocer su fecha de nacimiento exacta, por lo que no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Pol Deportes tiene hijos?

No. Pol Deportes no tiene hijos y no ha hablado públicamente sobre planes relacionados con la paternidad.

¿Qué estudió Pol Deportes?

Pol Deportes aún no ha cursado estudios superiores. Continúa con su educación básica en su localidad natal y ha trabajado por convertirse en periodista deportivo.

¿En qué ha trabajado Pol Deportes?

Cliver Huamán Sánchez ha trabajado desde niño en la chacra familiar en Huampica, Andahuaylas, para apoyar a sus padres. A los 12 años comenzó a relatar campeonatos menores en su región, inspirado por su padre, Victoriano, quien participaba en radios locales.

Desde hace cuatro años administra su canal “Pol Deportes”, especialmente en TikTok, donde narra partidos regionales y encuentros de equipos como Universitario y Los Chankas. En 2024 fue entrevistado por ATV tras una transmisión que llamó la atención del público.

Su cobertura de la Final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro en Lima lo catapultó a la viralidad, acumulando millones de reproducciones y reconocimiento internacional.