Cruz Azul logró vencer a Chivas y avanzar a las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX. Su siguiente rival en la Liguilla será Club Tigres, equipo que viene de remontar frente a Xolos de Tijuana.

Ahora, la Liga MX tendrá que revelar las fechas y horarios para el partido de ida y vuelta de la serie entre Cruz Azul y Tigres, sin embargo, podrían sufrir modificaciones.

Todo tiene que ver con la participación de La Máquina en la Copa Intercontinental, torneo en el que se enfrentarán en primera instancia al Flamengo.

Liga MX cambiaría fecha de la semifinal Cruz Azul vs Tigres por esta razón

De acuerdo con información de TUDN, la Liga MX estaría analizando modificar la fecha de la semifinal entre Cruz Azul y Club Tigres.

El Deportivo Toluca tiene ventaja para escoger fecha para sus partidos y lo más probable es que elijan el miércoles y sábado, tal como hicieron en los cuartos de final de la Liga MX.

Con ello, Cruz Azul y Club Tigres tendrían que jugar jueves y domingo, sin embargo, la Liga MX estaría planeando que las dos series de semifinales se jueguen en los días elegidos por Toluca.

La razón detrás de esto es que La Máquina tiene que viajar para jugar el Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental y el torneo local podría modificar el calendario para darle un día más de descanso.

Cruz Azul (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

¿Cuándo y a qué hora jugará Cruz Azul en la Copa Intercontinental?

Cruz Azul tiene en puerta un partido en la Copa Intercontinental en el que se medirá al Flamengo, pero antes tendrá que definir su futuro en el Apertura 2025 de la Liga MX.