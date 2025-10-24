A poco más de un mes para la Final de Copa Libertadores, las cosas podrían dar un giro por la crisis política que atraviesa Perú. Ahora, el partido más importante podría cambiar de sede, y la Conmebol ya recibió varias propuestas.

La Final de Copa Libertadores se tenía, o se tiene, estimada que se jugara en el Estadio Monumental de Lima, Perú, pero el país atraviesa por un cambio político y el partido se podría mudar.

Ese recinto, ya presenció el partido más importante en 2019, River Plate y Flamengo se disputaron el campeonato y fueron los brasileños los que se llevaron la victoria, tras una gran remontada.

Actualmente, todavía no se conocen los finalistas. Aún se juegan las semifinales, pero Flamengo y LDU Quito son los que tienen más chances de estar en Perú, o en otra nación de Sudamérica.

¿Se cancela la final de Copa Libertadores? Crisis política en Perú prende las alarmas de Conmebol

Como vimos, la Final de Copa Libertadores se va a jugar el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú. Eso hasta hace unos días, ya que el país pasa por una crisis política que haría cambiar de sede.

La Conmebol ya analiza la situación, ya que falta muy poco para el partido más importante de Copa Libertadores. Hay varias opciones, en el caso que no se pueda jugar en Perú.

El reglamento dice que en estos casos, la Final se juegue en donde ocurrió la anterior, en este caso el Estadio Monumental de River Plate. Pero, en Brasil (Estadio Mane Garrincha) ya también lanzaron una propuesta a la Conmebol.

Los funcionarios tendrán una reunión para tomar una decisión.

¿Qué está pasando en Perú? La inestabilidad política podría dejarlos sin Final de Copa Libertadores

Lo que sucede en Perú no se puede explicar en tan poco espacio. Es una década de inestabilidad política, pues en ese tiempo han pasado 8 presidentes.

Recientemente, José Jeri tomó el mando de Perú y actualmente declaró estado de emergencia para terminar con el crimen organizado del país. Al mismo tiempo, ocurren manifestaciones en contra del gobierno.