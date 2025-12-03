El niño peruano Cliver Huamán, más conocido en redes sociales como Pol Deportes, dio el salto a la TV nacional para narrar un partido, tal como antes lo hizo desde un cerro cuando transmitió la final de la Copa Libertadores.

Después de hacerse viral por haber transmitido la final de la Copa Libertadores, Palmeiras vs Flamengo, Pol Deportes recibió una oportunidad para narrar en TV nacional.

Pol Deportes debutó en la televisión nacional de Perú, luego de una invitación del canal oficial del futbol peruano.

Tras darse a conocer por transmitir la final dn la Copa Libertadores, el niño peruano fue parte del equipo de narradores en el inicio del segundo tiempo del partido Sporting Cristal vs Alianza Lima, celebrado en el Estadio Nacional.

“Hace unos días estaba narrando en el cerro de Ate. Hoy estoy acá. Esto es un sueño”, valoró el niño peruano que tiene un futuro enorme en los medios de comunicación.

Cliver Huamán o Pol Deportes, continúa compartiendo contenido sobre futbol en sus plataformas digitales y su aparición en L1 Max fue un paso más en su naciente carrera en los medios de comunicación.

Como premio extra por viajar 18 horas hasta Lima para sentarse frente a las cámaras de Tv nacional, Julio César Uribe, exjugador y ahora entrenador le regaló una playera de Sporting Cristal al joven narrador.

¿Cómo se dio a conocer Pol Deportes?

El pasado sábado 29 de noviembre de 2025 se jugó la final de la Copa Libertadores, Palmeiras vs Flamengo, cita en la que Pol Deportes atrapó la atención, aunque no estaba dentro del Estadio Nacional de Perú.

Motivado por su pasión por la narración y el futbol, Pol Deportes cubrió a su manera la final de la Copa Libertadores, y lo hizo desde un cerro ubicado a un costado del estadio.

Pol Deportes tiene apenas 15 años, y por esa razón no consiguió ser acreditado para cubrir el partido, negativa que no le impidió cumplir sus sueño de narrar el partido.

Armado con su teléfono celular, un aro de luz y un micrófono, Pol Deportes narró la final de la Copa Libertadores, volviéndos viral en muy poco tiempo.

Su transmisión de la final de la Copa Libertadores tuvo miles de espectadores en vivo, mientras que su cuenta de TikTok aumentó de seguidores.