Real Madrid enfrentará al Barcelona en una nueva edición del Clásico Español, aunque el conjunto merengue no contará con Kylian Mbappé debido a que no se encuentra recuperado al 100%.

Mbappé no entró en la convocatoria del Real Madrid para visitar al Barcelona, ya que no se encuentra recuperado por completo de una molestia en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

Real Madrid confirma que Mbappé no jugará el Clásico ante Barcelona. (captura)

Mbappé envuelto en polémica por viaje con Ester Expósito pese a su lesión

Mbappé no estará en el Clásico Barcelona vs Real Madrid debido a su lesión, sin embargo, entró en polémica porque el jugador sí realizó un viaje a Italia junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, pese a encontrarse lesionado.

Ante dicha polémica, el DT del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, le restó importancia al viaje de Mbappé y pidió no descontextualizar las cosas.

“Si se quiere descontextualizar que un jugador salga riendo después de un entrenamiento, es querer aprovechar una ocasión para poner las cosas fuera de lugar. Todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo para venir al Real Madrid, porque lo tenía todo en su otro equipo. Tuvo que renunciar a muchas cosas para jugar en el club de sus sueños”, dijo el entrenador del cuadro merengue.

Real Madrid enfrentará al Barcelona con varios lesionados

El Real Madrid no solo no contará con Mbappé, pues el cuadro blanco tiene a varios jugadores lesionados.

Federico Valverde, Rodrygo Goes, Militao, Mendy, Arda Güler, Dani Carvajal y Dani Ceballos no estarán en el Clásico.