Bendito futbol. Aunque existan estadísticas, aunque uno tenga más dinero que otro, y más cosas, al final son 11 vs 11 y todo puede pasar. Esto lo demostró LDU Quito pues goleó a Palmeiras en la semifinal de Copa Libertadores.

Palmeiras es el favorito para avanzar a la Final de Copa Libertadores, incluso para ganarla, pues tiene la plantilla más cara del torneo. Mientras que la LDU Quito no entra ni en el top 20.

En estas instancias son muchos los factores que están en juego, un mal día, los nervios, o cualquier detalle te pueden alejar de la gloria.

Pero sin duda, los de Ecuador han dado una grata sorpresa en este torneo, ya que no ganan solo por casualidad, se plantan a su rival y les compiten con un buen futbol.

Palmeiras es la plantilla más cara en la Copa Libertadores y fue goleado por LDU Quito; hay 200 millones de diferencia

Como vimos, Palmeiras es la plantilla más cara de la Copa Libertadores, mientras que LDU Quito se encuentra muy por debajo en este top. Aún así, los de Ecuador le ganaron 3 por 0 a los brasileños.

Palmeiras es el favorito a todo, tiene un valor de 212 millones de euros. LDU Quito apenas suma 18 millones de euros y es el lugar 24 de toda la Copa Libertadores.

Poco les ha importado esa estadística a los de Tiago Nunes, pues ya vencieron a 2 brasileños que también tienen una diferencia enorme. Botafogo en octavos de final con 138 mde, y Sao Paulo de 89 mde en cuartos. Es el terror de los grandes.

LDU Quito a un partido de llegar a la Final de Copa Libertadores

Sin duda fue una sorpresa, pero debemos de dejarlo de tomar así. LDU Quito es una realidad. En la semifinal de ida venció 3 por 0 Palmeiras en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Los anotadores fueron Villamíl, Alzugaray y Ramírez, la LDU Quito le regaló una gran alegría a su gente, pero todavía no pueden cantar victoria, pues queda la vuelta de la semifinal de Copa Libertadores que será en Brasil.

Los de Ecuador buscan llegar a su segunda final y conseguir la gloria eterna por segunda vez.