Paraguay vs Australia se enfrentan en partido del Grupo D en el Mundial 2026. Transmite ViX el jueves 25 de junio a las 20 horas.

Partido: Paraguay vs Australia

Fase: Fase de grupos

Fecha: Jueves 25 de junio del 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Santa Clara, San Francisco

Transmisión: ViX

Selección de Australia busca el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 (Thanassis Stavrakis / AP)

Paraguay vs Australia: A qué hora ver el partido del Grupo D del Mundial 2026

El jueves 25 de junio de 2026 será el partido Paraguay vs Australia del Mundial 2026. El duelo inicia a las 20 horas.

Paraguay vs Australia: ¿Dónde ver el partido del Grupo D del Mundial 2026?

Paraguay vs Australia podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Paraguay vs Australia

Fase: Fase de grupos

Fecha: Jueves 25 de junio del 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Santa Clara, San Francisco

Transmisión: ViX

¿En qué grupo se encuentran Paraguay y Australia en el Mundial 2026?

Paraguay y Australia forman parte del Grupo D del Mundial 2026, que se definirá en la Jornada 3 cuando se midan en San Francisco.

Paraguay y Australia se juegan el segundo lugar del Grupo D del Mundial 2026 en la Jornada 3, ambas selecciones suman tres unidades.