Paraguay vs Australia se enfrentan en partido del Grupo D en el Mundial 2026. Transmite ViX el jueves 25 de junio a las 20 horas.
- Partido: Paraguay vs Australia
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Jueves 25 de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Santa Clara, San Francisco
- Transmisión: ViX
Paraguay vs Australia: A qué hora ver el partido del Grupo D del Mundial 2026
El jueves 25 de junio de 2026 será el partido Paraguay vs Australia del Mundial 2026. El duelo inicia a las 20 horas.
Paraguay vs Australia: ¿Dónde ver el partido del Grupo D del Mundial 2026?
Paraguay vs Australia podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Paraguay vs Australia
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Jueves 25 de junio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Santa Clara, San Francisco
- Transmisión: ViX
¿En qué grupo se encuentran Paraguay y Australia en el Mundial 2026?
Paraguay y Australia forman parte del Grupo D del Mundial 2026, que se definirá en la Jornada 3 cuando se midan en San Francisco.
Paraguay y Australia se juegan el segundo lugar del Grupo D del Mundial 2026 en la Jornada 3, ambas selecciones suman tres unidades.