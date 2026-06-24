El futbolista paraguayo, Miguel Almirón, quien fue el primero en un torneo oficial en ser suspendido por taparse la boca para hablarle a un rival, se perderá un partido del Mundial 2026.

A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitió el documento este martes 23 de junio, donde indica que Miguel Almirón recibió un partido de suspensión del Mundial 2026.

¿Por qué fue suspendido Miguel Almirón en el Mundial 2026?

La Comisión Disciplinaria de la FIFA indicó que Miguel Almirón infringió el artículo 14.1.b del Código Disciplinario del organismo, el cual se aplica en dado caso de que el jugador cometa comportamiento antideportivo hacia un rival o una persona que no tenga el rol de oficial en el cotejo.

La Comisión Disciplinaria indicó que la decisión de suspender a Miguel Almirón es definitiva y no está sujeta a apelación por parte de la Selección de Paraguay, por lo que el futbolista guaraní no disputará el último encuentro clave para la clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026.

Miguel Almirón, futbolista de Paraguay. (Eakin Howard / AP Photo/Eakin Howard)

Paraguay se jugará la clasificación ante Australia

La Selección de Paraguay no contará con Miguel Almirón para el último partido del Mundial 2026, por lo que se jugará su clasificación ante Australia sin su estrella.

La Selección de Paraguay se encuentra momentáneamente en el segundo lugar con 3 puntos, al igual que Australia, por lo que el encuentro será crucial para seguir pensando en la clasificación a los dieciseisavos de final.