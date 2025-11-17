El Play-In de la Liga MX arrancará con el Pachuca vs Pumas en la Bella Airosa; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

Pumas tendrá que sacar las garras en Pachuca para seguir con vida en la Liga MX, pero los Tuzos son ligeros favoritos al jugar en su cancha.

Pachuca vs Pumas: Día para ver el Play-In de la Liga MX

Pachuca vs Pumas abren las acciones del Play-In de la Liga MX el jueves 20 de noviembre, con el Estadio Hidalgo como sede del partido.

Pachuca vs Pumas: Hora para ver el Play-In de la Liga MX

El partido Pachuca vs Pumas en la fase de Play-In de la Liga MX, inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Pachuca vs Pumas: Canal para ver el Play-In de la Liga MX

Las plataformas Caliente TV y FOX One transmitirán el partido del Play-In de la Liga MX, Pachuca vs Pumas.

Partido: Pachuca vs Pumas

Fase: Play-In de la Liga MX

Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Caliente TV y FOX One

¿Cómo llegó Pumas al partido de Play-In de la Liga MX contra Pachuca?

Pumas avanzó de manera agónica al Play-In de la Liga MX, luego de vencer en la Jornada 17 del Apertura 2025 a Cruz Azul.

Con el triunfo sobre La Máquina, el equipo auriazul se situó en la décima posición del torneo, por lo que tendrá que visitar a Pachuca, que terminó en noveno lugar.

¿Cómo terminó Pachuca el torneo de Apertura 2025?

Pachuca, rival de Pumas en el Play-In de la Liga MX, tuvo un pésimo cierre de torneo, situación que lo mandó a jugar esta fase.

Tan mal terminó Pachuca el calendario regular, que su técnico, Jaime Lozano, fue cesado y será el argentino Esteban Solari quien dirija a los Tuzos contra Pumas.

Criterio de desempate en el Play In de la Liga MX

La fase de Play-In de la Liga MX se juega en partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en el torneo, en este caso Pachuca por encima de Pumas.

En caso de que el Pachuca vs Pumas termine en empate tras el tiempo reglamentario, el ganador se definirá en serie de penaltis.