Italia vs Noruega se enfrentan en la última jornada de la fase de grupos de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026; te decimos el día, hora y canal para ver el partido.

Con el pase a la siguiente ronda en juego, Italia necesita hacer una hazaña ante Noruega para evitar jugar el repechaje para el Mundial 2026.

Italia vs Noruega: Día para ver el partido de eliminatorias para el Mundial 2026

El domingo 16 de noviembre se miden Italia vs Noruega en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, con la obligación de ganar para el local.

Italia vs Noruega: Hora para ver el partido de eliminatorias para el Mundial 2026

El partido Italia vs Noruega se jugará a partir de las 13:45 horas, tiempo del centro de México, en la última jornada de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

Italia vs Noruega: Canal para ver el partido de eliminatorias para el Mundial 2026

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Italia vs Noruega, en las eliminatorias europeas.

Partido: Italia vs Noruega

Fase: Eliminatorias europeas para el Mundial 2026

Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio San Siro

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Italia y Noruega al partido de eliminatorias europeas vs Irlanda?

Erling Haaland anotó dos veces en la victoria de Noruega sobre Estonia, que se acercó a la clasificación al Mundial 2026, como líder del Grupo I, previo al partido contra Italia.

Italia ganó 2-0 en Moldavia y es segunda en el Grupo I, detrás de Noruega por tres puntos.

Italia tendría que ganar por un margen de nueve goles a Noruega para clasificarse directamente al Mundial 2026, debido a la diferencia de goles superior de los nórdicos.

Noruega encabeza el Grupo I de las eliminatorias europeas:

Noruegal | 21 puntos

Italia | 18 puntos

Israel | 9 puntos

Estonia | 4 puntos

Moldavia | 1 punto

Así se juegan las eliminatorias europeas para el Mundial 2026

En total, 16 países de la UEFA se clasificarán para el Mundial de 2026. Los 12 campeones de grupo en las eliminatorias van directamente para el Mundial.

Las cuatro plazas restantes para el Mundial 2026 se determinan mediante playoffs en las que participan los 12 subcampeones de grupo.

Los 12 subcampeones de grupo participarán en los playoffs, junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la UEFA Nations League 2024/25 que no terminaron su fase de grupos en primera o segunda posición.