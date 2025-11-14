México dio la sorpresa del Mundial Sub-17 eliminando a la selección de Argentina en los dieciseisavos de final; te decimos fecha, horario y dónde ver el partido vs Portugal en octavos.

Tras soportar un intenso dominio argentino, México se sobrepuso en el segundo tiempo para avanzar a los octavos de final del Mundial Sub-17.

México vs Portugal en el Mundial Sub-17: Fecha para ver los octavos de final

El martes 18 de noviembre, México vs Portugal protagonizarán uno de los partidos de octavos de final del Mundial Sub-17.

México vs Portugal en el Mundial Sub-17: Hora para ver los octavos de final

La hora del partido México vs Portugal en los octavos de final del Mundial Sub-17, aún está por definirse.

México vs Portugal en el Mundial Sub-17: Canal para ver los octavos de final

Las señales del Canal 9, ViX y TUDN transmitirán el partido México vs Portugal, en los octavos de final del Mundial Sub-17.

Partido: México vs Portugal

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025

Fase: Octavos de final del Mundial Sub-17

Horario: Por confirmar

Sede: Por confirmar

Transmisión: Canal 9, ViX y TUDN

¿Cómo quedó México en los octavos de final del Mundial Sub-17?

México parecía destinado a la eliminación en el Muandial Sub-17 a manos de Argentina, pero el Tricolor rompió con los pronósticos y eliminó a la selección favorita del torneo, 5-4 en penaltis.

Argentina dominó a placer a México en el primer tiempo de los dieciseisavos de final del torneo, pero sólo pudo hacer un gol.

México fue capaz de darle la vuelta al marcador con dos goles de Luis Gamboa.

Sin embargo, Argentina empujó en busca del empatey lo consiguió cerca del final, mandando la definición a los penaltis.

Así se definió el pase de México a Octavos de final del Mundial Sub-17

Santiago López, portero de México, arrancó la serie de penaltis atajando el disparo de Argentina, y selló el pase anotando el quinto envío que mandó al Tri a octavos de final del Mundial Sub-17.

México fue más frío que Argentina en el resto de los penaltis, y logró la hazaña de avanzar a la siguiente ronda.