Alemania vs Eslovaquia se medirán en un partido al límite por el primer lugar de su grupo, y en consecuencia, por el pase al Mundial 2026; te decimos cuándo y dónde ver el juego.

Empatados en puntos, Alemania llega a la última jornada de las eliminatorias para el Mundial 2026 con la ventaja de recibir a Eslovaquia, pero eso no le garantiza quedarse con el primer lugar del Grupo A europeo.

Alemania vs Eslovaquia: ¿Cuándo ver el partido por la clasificación al Mundial 2026?

El lunes 17 de noviembre será el partido por el pase al Mundial 2026, Alemania vs Eslovaquia, un duelo del que saldrá el mejor equipo del Grupo A que clasificará de manera directa a la justa.

Alemania vs Eslovaquia: ¿Dónde ver el partido por la clasificación al Mundial 2026?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Alemania vs Eslovaquia en la última jornada de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

El partido Alemania vs Eslovaquia está pactado para iniciar a las 13:45 horas, tiempo del centro de México, el lunes 17 de noviembre.

Partido: Alemania vs Eslovaquia

Fecha: Lunes 17 de noviembre

Fase: Eliminatorias europeas

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Red Bull Arena

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega Alemania a la última jornada de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026?

Alemania llega como líder del Grupo A de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, con 12 puntos y mejor diferencia de goles que su rival en turno, Eslovaquia, que suma las mismas unidades.

En la penúltima jornada de las eliminatorias europeas, Alemania derrotó 2-0 a Luxemburgo como visitante, para aferrarse a la cima de su grupo.

Si Alemania gana a Eslovaquia en la última jornada de las eliminatorias europeas, asegurará su lugar de manera directa en el Mundial 2026.

¿Qué necesita Eslovaquia para calificar de manera directa al Mundial 2026?

Eslovaquia necesita vencer como visitante a Alemania, para asegurar su lugar en el Mundial 2026 de manera directa.

En caso de que no clasifique de manera directa, Eslovaquia jugará un repechaje para intentar colarse al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Así marcha el Grupo A de las eliminatorias europeas: