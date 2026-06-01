Isaac del Toro reaparece en el Tour Auvergne-Rhone-Alpes este domingo 7 de junio, con transmisión por confirmar en Claro Sports.

Isaac del Toro regresa a la bicicleta después de recuperarse de una lesión sufrida al caer en la Vuelta al País Vasco.

  • Evento: Tour Auvergne-Rhone-Alpes
  • Fecha: 7 a 14 de junio
  • Horario: A partir de las 2 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Francia
Isaac del Toro sufre lesión en muslo derecho tras caída
Isaac del Toro vuelve a la bicicleta (@TeamEmiratesUAE)

Isaac del Toro: ¿Cuándo corre el ciclista mexicano?

Tras recuperarse de una lesión, Isaac del Toro corre del 7 al 14 de junio el Tour Auvergne-Rhone-Alpes

Isaac del Toro: ¿Dónde corre el ciclista mexicano?

Isaac del Toro corre en el Tour Auvergne-Rhone-Alpes con sede en Francia.

  • Evento: Tour Auvergne-Rhone-Alpes
  • Fecha: 7 a 14 de junio
  • Horario: A partir de las 2 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Francia

Recorrido y etapas del Tour Auvergne-Rhone-Alpes que correrá Isaac del Toro

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes es el nuevo nombre oficial del histórico Critérium du Dauphiné, una de las carreras ciclistas por etapas más prestigiosas del mundo y la principal antesala del Tour de Francia.

El recorrido inicia en la zona baja de la región y culmina con tres exigentes finales en alto consecutivos.

  1. Etapa 1 (7 de junio): Vizille – Saint-Ismier (140,1 km)
  2. Etapa 2 (8 de junio): Saint-Martin-Le-Vinoux – Le Puy en Velay (237,3 km)
  3. Etapa 3 (9 de junio): Le Perreux – Le Perreux (28,4 km, contrarreloj por equipos)
  4. Etapa 4 (10 de junio): Le Puy en Velay – Montrond-les-Bains (165,8 km)
  5. Etapa 5 (11 de junio): Saint-Chamond – Parc des Oiseaux (Villars-les-Dombes) (198 km)
  6. Etapa 6 (12 de junio): Saint-Vulbas – Crest-Voland (181,4 km)
  7. Etapa 7 (13 de junio): Le Bridoire – Grand Colombier (133,3 km)
  8. Etapa 8 (14 de junio): Beaufort – Meseta de Solaison-Brison (120 kilómetros)