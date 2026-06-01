Isaac del Toro reaparece en el Tour Auvergne-Rhone-Alpes este domingo 7 de junio, con transmisión por confirmar en Claro Sports.
Isaac del Toro regresa a la bicicleta después de recuperarse de una lesión sufrida al caer en la Vuelta al País Vasco.
- Evento: Tour Auvergne-Rhone-Alpes
- Fecha: 7 a 14 de junio
- Horario: A partir de las 2 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Francia
Isaac del Toro: ¿Cuándo corre el ciclista mexicano?
Tras recuperarse de una lesión, Isaac del Toro corre del 7 al 14 de junio el Tour Auvergne-Rhone-Alpes
Isaac del Toro: ¿Dónde corre el ciclista mexicano?
Isaac del Toro corre en el Tour Auvergne-Rhone-Alpes con sede en Francia.
- Evento: Tour Auvergne-Rhone-Alpes
- Fecha: 7 a 14 de junio
- Horario: A partir de las 2 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Francia
Recorrido y etapas del Tour Auvergne-Rhone-Alpes que correrá Isaac del Toro
El Tour Auvergne-Rhône-Alpes es el nuevo nombre oficial del histórico Critérium du Dauphiné, una de las carreras ciclistas por etapas más prestigiosas del mundo y la principal antesala del Tour de Francia.
El recorrido inicia en la zona baja de la región y culmina con tres exigentes finales en alto consecutivos.
- Etapa 1 (7 de junio): Vizille – Saint-Ismier (140,1 km)
- Etapa 2 (8 de junio): Saint-Martin-Le-Vinoux – Le Puy en Velay (237,3 km)
- Etapa 3 (9 de junio): Le Perreux – Le Perreux (28,4 km, contrarreloj por equipos)
- Etapa 4 (10 de junio): Le Puy en Velay – Montrond-les-Bains (165,8 km)
- Etapa 5 (11 de junio): Saint-Chamond – Parc des Oiseaux (Villars-les-Dombes) (198 km)
- Etapa 6 (12 de junio): Saint-Vulbas – Crest-Voland (181,4 km)
- Etapa 7 (13 de junio): Le Bridoire – Grand Colombier (133,3 km)
- Etapa 8 (14 de junio): Beaufort – Meseta de Solaison-Brison (120 kilómetros)