Isaac del Toro reaparece en el Tour Auvergne-Rhone-Alpes este domingo 7 de junio, con transmisión por confirmar en Claro Sports.

Isaac del Toro regresa a la bicicleta después de recuperarse de una lesión sufrida al caer en la Vuelta al País Vasco.

Evento: Tour Auvergne-Rhone-Alpes

Fecha: 7 a 14 de junio

Horario: A partir de las 2 horas, tiempo del centro de México

Sede: Francia

Isaac del Toro vuelve a la bicicleta (@TeamEmiratesUAE)

Isaac del Toro: ¿Cuándo corre el ciclista mexicano?

Tras recuperarse de una lesión, Isaac del Toro corre del 7 al 14 de junio el Tour Auvergne-Rhone-Alpes

Isaac del Toro: ¿Dónde corre el ciclista mexicano?

Isaac del Toro corre en el Tour Auvergne-Rhone-Alpes con sede en Francia.

Evento: Tour Auvergne-Rhone-Alpes

Fecha: 7 a 14 de junio

Horario: A partir de las 2 horas, tiempo del centro de México

Sede: Francia

Recorrido y etapas del Tour Auvergne-Rhone-Alpes que correrá Isaac del Toro

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes es el nuevo nombre oficial del histórico Critérium du Dauphiné, una de las carreras ciclistas por etapas más prestigiosas del mundo y la principal antesala del Tour de Francia.

El recorrido inicia en la zona baja de la región y culmina con tres exigentes finales en alto consecutivos.