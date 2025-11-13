La lucha por el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está que arde, y de cara a los últimos Grandes Premios, te decimos las fechas y sedes de las 4 carreras que definirán al ganador del Gran Circo.

El británico Lando Norris encabeza la lucha por el campeonato de pilotos de la Formula 1, cuando restan a tres Grandes Premios y una Carrera Sprint para finalizar de la temporada.

Oscar Piastri, coequipero de Lando Norris, y el tetracampeón, Max Verstappen, también aspiran a quedarse con la corona de la Fórmula 1.

Fechas y sedes de las 4 carreras que definirán el campeonato de pilotos de la Fórmula 1

Lando Norris, piloto de McLaren es el líder en la lucha por el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 con 390 puntos, en una cerrada carrera con Oscar Piastri, quien está a 24 puntos del liderato.

Max Verstappen, se recuperó de arranque lento y tras cinco victorias se ubica a 49 puntos de Lando Norris.

Luego del GP de Brasil, quedan tres Grandes Premios y una carrera Sprint por delante.

Gran Premio de Las Vegas | 20 al 22 de noviembre

Carrera Sprint de Qatar | 29 de noviembre

Gran Premio de Qatar | 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi | 7 de diciembre

¿Cuántos puntos quedan disponibles en la lucha por el campeonato de pilotos de la Fórmula 1?

Cada Gran Premio de los tres que restan por correrse en la Fórmula 1 otorgan 25 puntos al ganador, mientras que la Carrera Sprint premia con ocho puntos a quien cruce primero la meta.

Así, aunque Lando Norris ganara el Gran Premio de Las Vegas y Oscar Piastri no sumará unidades, no podría coronarse, pues su ventaja sería de 49 puntos, con 58 en pelea entre Qatar y Abu Dhabi.

Una victoria de Oscar Piastri o Max Verstappen en Las Vegas, apretaría las opciones de Lando Norris, e incluso, podrían llevar la definición hasta la última carrera de la temporada.

Son 83 puntos en juego en lo que resta de la temporada de la Fórmula 1, lo que se traduce en cuatro carreras que se disputarán al límite.