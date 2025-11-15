Aunque por ahora nos encontramos aún en el parón por la fecha FIFA de noviembre, la Liga MX está por entrar en su fase final una vez que se reanuden la actividad, pues se disputará el Play-In y después la Liguilla.

Club Tijuana, FC Juárez, Pachuca y Pumas son los equipos que clasificaron al Play-In y que se disputarán los últimos dos boletos para la fiesta grande de la Liga MX, y ya se sabe a través de qué canal serán transmitidos los encuentros.

Para la mala fortuna de varios aficionados del futbol mexicano, los encuentros del repechaje no se podrán ver a través de la señal de televisión abierta, sino que será una plataforma y un canal de cable quien tenga los derechos en exclusiva.

Canal de transmisión para ver el Play-In de la Liga MX en exclusiva

Debido a cómo quedaron clasificados FC Juárez, Xolos, Pachuca y Pumas, todo el Play-In de la Liga MX se verá en exclusiva a través de la señal de FOX, FOX ONE y Caliente TV por derechos de transmisión.

Esto ya que en el Xolos vs FC Juárez los de Tijuana serán locales y en el Pachuca vs Pumas lo serán los de la Bella Airosa, y FOX posee los derechos de transmisión de los juegos de Tuzos y Fronterizos.

Los dos partidos de Play-in serán exclusivos de FOX, FOX One y Caliente TV:



➤ Pachuca vs Pumas

➤ Tijuana vs Juárez pic.twitter.com/Fs5mkJPRyU — NOW Sports (@Now_deportes) November 14, 2025

El ganador del Pachuca vs Pumas se enfrentará al perdedor del Xolos vs Bravos, pero también FOX es quien tiene los derechos de FC Juárez, por lo que sí o sí ese encuentro también irá por la misma señal.

¿Cuándo y dónde se jugarán los partidos de Play-In de la Liga MX?

Una vez que quedaron definidos los enfrentamientos del Play-In de la Liga MX, se dio a conocer que los primeros encuentros (Xolos vs FC Juárez y Pachuca vs Pumas) se jugarán el jueves 20 de noviembre.

El ganador del Xolos vs FC Juárez avanzará como séptimo lugar de la tabla general, mientras que el perdedor tendrá que enfrentarse al ganador del Pachuca vs Pumas por el octavo boleto a la Liguilla.

Este encuentro será disputado el domingo 23 de noviembre y la fiesta grande de la Liga MX comenzará el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre en la fase de cuartos de final y ya con los equipos clasificados de forma directa.