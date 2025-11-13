Portugal vs Armenia se miden en la última jornada de las eliminatorias europeas, un partido en el que la selección de Cristiano Ronaldo buscará clasificar al Mundial 2026; día, hora y canal para ver el partido.

El camino rumbo al Mundial 2026 continúa, y Portugal de Cristiano Ronaldo busca su cuarta victoria cuando reciba a Armenia en las eliminatorias europeas.

Portugal está obligado a ganar en casa para amarrar su clasificación al Mundial 2026, como parte del Grupo F de las eliminatorias europeas.

Portugal vs Armenia: Día para ver a la selección de Cristiano Ronaldo buscar su clasificación

El domingo 16 de noviembre se miden Portugal vs Armenia, en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, aunque Cristiano Ronaldo no podrá ser protagonista del partido.

Portugal vs Armenia: Hora para ver a la selección de Cristiano Ronaldo buscar su clasificación

El partido Portugal de Cristiano Ronaldo vs Armenia se jugará a partir de las 8 de la mañana, tiempo del centro de México, en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

Portugal vs Armenia: Canal para ver a la selección de Cristiano Ronaldo buscar su clasificación

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Portugal vs Armenia, en las eliminatorias europeas.

Partido: Portugal vs Armenia

Fase: Eliminatorias europeas para el Mundial 2026

Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 8 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio do Dragão

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Portugal de Cristiano Ronaldo al partido de eliminatorias europeas vs Armenia?

Portugal de Cristiano Ronaldo ganó los tres primeros partidos que disputó en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

Sin embargo, en la pasada jornada de las eliminatorias mundialistas europeas, Portugal perdió el invicto en Irlanda con marcador de 0-2.

Cristiano Ronaldo no pudo destacar en el partido de las eliminatorias europeas contra Irlanda, y además de no anotar gol, salió expulsado de la cancha.

Así marcha el Grupo F de las eliminatorias europeas que integran Portugal y Armenia

Portugal todavía encabeza el Grupo F de las eliminatorias europeas, seguido por Hungría, Irlanda y Armenia, su rival en la siguiente jornada.

Los 12 primeros lugares de grupo se clasifican directamente para el Mundial, así que a Portugal le basta ganar contra Armenia para amarrar su lugar.

Las cuatro plazas restantes se determinan mediante eliminatorias en las que participan los 12 segundos de grupo.

Los 12 segundos de grupo participan en play-offs junto con los 4 ganadores de grupo mejor clasificados de la UEFA Nations League, que no terminaron su fase de grupos de los Clasificatorios Europeos en primera o segunda posición.