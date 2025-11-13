La NBA dio a conocer el nuevo formato del Juego de Estrellas que enfrentará Estados Unidos vs Resto del Mundo; te damos todos los detalles.

La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto revelaron el nuevo formato del Juego de Estrellas, con el obejtivo de reavivar el interés en el partido de mitad de temporada.

Estados Unidos vs Resto del Mundo: ¿Cuándo será el Juego de Estrellas de la NBA?

El nuevo formato del Juego de Estrellas de la NBA, Estados Unidos vs Resto del Mundo, será un torneo de todos contra todos, y se realizará el domingo 15 de febrero de 2026 en Los Ángeles.

“Creo que va a ser emocionante para la gente verlo. Siempre he jugado duro, pero creo que esto le dará un poco más de energía al juego. Estoy emocionado por este formato”, expresó Giannis Antetokounmpo, estrella de la NBA.

Estados Unidos vs Resto del Mundo: Así será el nuevo formato del Juego de Estrellas de la NBA

La NBA ya había adelantado que Estados Unidos vs Resto del Mundo iban a enfrentarse en el Juego de Estrellas, pero los detalles del nuevo formato no se habían dado a conocer.

En el nuevo formato del Juego de Estrellas de la NBA, habrá tres equipos de al menos ocho jugadores.

Dos equipos estarán integrados por basquetbolistas de Estados Unidos, mientras que habrá 1 elemento del resto del mundo.

El Equipo A jugará contra el Equipo B en el Juego 1.

El ganador del Juego 1 enfrentará al Equipo C en el Juego 2

El perdedor del Juego 1 jugará contra el Equipo C en el Juego 3.

Los equipos con los dos mejores récords jugarán en el juego de campeonato. Si los tres equipos están 1-1, la diferencia de puntos será el desempate.

El resultado final, serán cuatro cuartos estándar de 12 minutos cada uno, el equivalente a un juego típico.

Estados Unidos contra el Resto del Mundo; ¿A quién le van? 🍿🏀



*El nuevo All-Star será en la casa de los Clippers el 15 de febrero de 2026 ✅ pic.twitter.com/scncCusoD4 — NBA Latam (@NBALatam) November 12, 2025

¿Cómo se elegirán los equipos del Juego de Estrellas de la NBA?

La votación para elegir a los basquetbolistas que estarán en el Juego de Estrellas de la NBA, Estados Unidos vs Resto del Mundo, será similar a la hecha en los últimos años.

En cada boleta de los fans se incluirá cinco jugadores de la Conferencia Este, cinco jugadores de la Conferencia Oeste. Las posiciones no importarán, ni tampoco las nacionalidades.

Las boletas de los aficionados se utilizarán como parte de una fórmula para identificar a los titulares; los votos de los fanáticos tendrán un peso del 50%.

La votación de los jugadores de la NBA representarán el 25% y la votación de un panel de escritores y locutores que cubren la liga completarán el 25% final.

Entonces, se elegirán diez jugadores titulares, cinco del Este ycinco del Oeste.

Los 14 reservas, siete de cada conferencia, serán seleccionados mediante votación por los entrenadores principales de la liga.