Con motivo del Mundial 2026, el último tramo del calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP ha cambiado de forma constante, por lo que y te contamos si habrá megapuente en junio.

La duda se ha generado debido a que las autoridades escolares de algunas entidades, han suspendido las clases por la Selección Mexicana en el certamen deportivo.

Entonces, ¿habrá un megapuente para el cierre del mes de junio? Te contamos todos los detalles acerca de lo que dice la SEP en torno a los días que no habrá clases.

Calendario SEP del ciclo escolar 2026 (Captura de pantalla)

¿Megapuente en junio? SEP lo aclara

Luego de los jaloneos que se registraron debido a la fecha del cierre del ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que las clases terminen el 15 de julio.

Sin embargo, durante los últimos días de junio y con motivo del Mundial 2026, se ha generado una duda sobre la posibilidad de que haya un megapuente, pero la verdad es que no habrá un periodo de descanso alargado.

A nivel nacional, solo no habrá clases el viernes 26, pues el 24 de junio únicamente habrá suspensión de actividades en la CDMX y el 25 no se aplicarán pausas en el calendario:

24 junio: Salvo en la CDMX por el partido México vs Chequia que se juega en el Estadio Banorte, en el resto del país sí habrá clases

25 junio: Clases normales en casi todo el país, salvo en Colima donde concluye ciclo escolar debido a las condiciones climáticas

26 junio: No hay clases a nivel nacional en educación básica con motivo del consejo Técnico Escolar, mientras que en Yucatán cierra ciclo escolar por altas temperaturas

Salón de clases (MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO / Fotógrafo Especial)

¿Qué días no habrá clases durante julio de 2026, según la SEP?

A pesar de que debes ir descartando que se realice un megapuente en junio, los días sin clases de cara al cierre del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP se extenderán hasta el mes de julio.

Al menos así ocurrirá el viernes 3 de julio, día en el que se suspenderán las actividades escolares debido a que en dicha jornada se realizará el registro de calificaciones.

Tan solo 12 días más tarde, el 15 de julio, concluirá de manera oficial el ciclo escolar, salvo en el caso de Colima y Yucatán que adelantarán el fin de actividades para los días 25 y 26 de junio debido al clima.