El partido México vs Inglaterra, que estaba previsto para iniciar a las 18:00 horas del 5 de julio se jugará al mediodía.

De acuerdo con los reportes, el cambio de horario se debe al clima que se espera para el fin de semana en la capital del país.

En este partido México e Inglaterra se enfrentarán en el Estadio Banorte por el pase a cuartos de final del Mundial 2026.

Partido México vs Inglaterra se jugará al mediodía

El partido México vs Inglaterra sufrió un cambio de horario debido a las condiciones climáticas esperadas durante el fin de semana.

De manera oficial se informó que el partido ya no se jugará a las 18:00 horas como se tenía previsto, el próximo 5 de julio.

En cambio, el encuentro por el pase a cuartos de final se jugará a las 12:00 horas debido al pronóstico del clima en la CDMX donde se esperan lluvias fuertes durante la tarde.

Cabe recordar que el partido de México vs Ecuador se retrasó una hora debido a la alerta de tormenta eléctrica.

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