El partido de México vs Inglaterra tendrá un show de medio tiempo, el cual estará a cargo de Maná. Con este concierto, el Estadio Banorte se despedirá como sede del Mundial 2026.

El quinto partido de México será contra Inglaterra y se jugará el domingo 5 de julio en medio de la expectativas de miles de aficionados que esperan que la Selección Nacional llegue a cuartos de final.

Al igual que en la inauguración del Mundial 2026, Maná se presentará en un inesperado show de medio tiempo.

Maná será el show de medio tiempo del México vs Inglaterra

El último partido programado en el Estadio Banorte para el Mundial 2026, será el de México vs Inglaterra, por lo que la despedida será especial.

Maná se presentará en un show de medio tiempo durante el partido, según información de Danielle Dithurbide.

El grupo tapatío ha estado muy involucrado en los eventos musicales del Mundial 2026 que tuvo como sede a México.

maná en el Mundial 2026 (ESPECIAL)

Maná se presentó en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte; además, dio un concierto gratis en la Glorieta de La Minerva en Guadalajara.

El encuentro entre México vs Inglaterra iniciará a las 6:00 p.m., por lo que el show de medio tiempo podría ser pasadas las 7:30 p.m.

Fher de Maná defiende a México de las declaraciones de Liam Gallagher

Liam Gallagher dio su pronóstico del partido de México vs Inglaterra, diciéndose seguro de que su país ganará 5-0.

Fher de Maná reaccionó al polémico mensaje de Liam Gallagher y le envió un mensaje en Instagram.