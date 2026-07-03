Este es el pronóstico climático que cambió el horario del partido de México vs Inglaterra en la Ciudad de México.

Se tenía previsto que México jugara a la 6:00 p.m. del domingo 5 de julio, pero la FIFA habría cambiado el horario por una posible tormenta eléctrica en la CDMX.

La FIFA determinó que el México vs Inglaterra se realizará a las 12:00 p.m. cuando el pronóstico del clima es de 13 a 15 grados con cielo nublado, según información del Servicio Meteorológico Nacional.

Por estas lluvias se cambió el horario de México vs Inglaterra en la CDMX

El Sistema Meteorológico Nacional pronostica lluvias fuertes por la tarde del domingo 5 de julio, con rachas de viento de hasta 40 km y una temperatura de 24 a 26 grados.

Se pronostica una posible tormenta eléctrica en la CDMX, específicamente en la zona sur donde se ubica el Estadio Ciudad de México.

Pronóstico del clima del domingo 5 de julio (X/@conagua_clima)

Para evitar retrasos como ocurrió en el partido de México vs Ecuador, donde se atrasó 40 minutos por una tormenta eléctrica, la FIFA cambió el horario del partido.

Durante la noche del domingo se esperan chubascos y una temperatura de 15 a 17 grados, por lo que el clima podría afectar el despeño del partido.

En los últimos días la CDMX ha enfrentado tormentas eléctricas, así como caídas de granizo y temperaturas máximas de entre 23 y 25 grados.

Una tormenta eléctrica habría cambiado el horario del México vs Inglaterra

La FIFA cambió el horario del partido de México vs Inglaterra y su decisión estaría basada en los anteriores pronósticos de lluvia en la CDMX.

Durante el encuentro de México vs Ecuador se registró una tormenta eléctrica que se extendió por varios minutos.

El Sistema Meteorológico Nacional pronostica tormentas eléctricas con posible caída de granizo en la CDMX, así como lluvias fuertes con acumulación de 25 a 50 mm en 24 horas, lo que provocará encharcamientos.