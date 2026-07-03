La selección de Inglaterra podría recurrir al uso de Viagra para su partido contra México en los octavos de final del Mundial 2026.

Sin embargo, el motivo no está relacionado con el rendimiento deportivo en sí, sino con las condiciones de altura de la Ciudad de México (CDMX).

El conjunto de los Tres Leones afrontará su compromiso ante la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México, una sede ubicada a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar, un factor que podría influir en el desempeño físico de los futbolistas que no están acostumbrados a esas condiciones.

Ante este escenario, reportes provenientes de Europa señalan que el cuerpo técnico inglés analizaría distintas estrategias para reducir los efectos de la altitud durante el encuentro.

¿Por qué Inglaterra podría usar Viagra contra México en el Mundial 2026?

De acuerdo con diversos reportes europeos, Inglaterra estaría considerando el uso de sildenafilo, principio activo del medicamento conocido comercialmente como Viagra.

Aunque el fármaco es ampliamente utilizado para tratar la disfunción eréctil, también tiene aplicaciones médicas para la hipertensión pulmonar, debido a que actúa como un vasodilatador que favorece el flujo sanguíneo y la oxigenación en determinadas condiciones.

Por ello, el sildenafilo ha sido objeto de estudios relacionados con el rendimiento en zonas de gran altitud, ya que podría ayudar a disminuir algunos de los efectos fisiológicos provocados por la menor disponibilidad de oxígeno.

La selección inglesa ha permanecido concentrada en Kansas City, Estados Unidos, una ciudad con una altitud considerablemente menor que la de la CDMX, por lo que el cambio de condiciones podría representar un desafío para sus jugadores.

La Viagra no está prohibida por la FIFA

Hasta el momento, Inglaterra no ha confirmado que utilizará sildenafilo para el partido contra México.

Además, el medicamento no se encuentra entre las sustancias prohibidas por la FIFA, por lo que su uso, bajo prescripción médica y conforme a la normativa vigente, no representaría una infracción antidopaje.

Efectos secundarios de la Viagra que podrían afectar a Inglaterra

Aunque el sildenafilo tiene aplicaciones médicas reconocidas, también puede provocar efectos secundarios en Inglaterra. Entre los más comunes se encuentran:

Dolor de cabeza.

Acidez estomacal.

Diarrea.

Náuseas.

Rubor o sensación de calor.

Sangrado nasal.

Entumecimiento, ardor u hormigueo en brazos, manos, pies o piernas.

Dolor muscular o en la espalda, brazos y piernas.

Alteraciones en la percepción de los colores, como dificultad para distinguir entre azul y verde.

Sensibilidad a la luz.

Congestión nasal.

En casos poco frecuentes también pueden presentarse efectos adversos graves, entre ellos: