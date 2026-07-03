Luego de que confirmarse el partido México vs Inglaterra por los 8vos de final del Mundial 2026, aficionados han señalado que los boletos se revenden hasta en 2 millones de pesos.

De acuerdo con la información, este es el precio que han alcanzado en plataformas digitales dedicadas a la reventa oficial de boletos, siendo en este caso el portal Stubhub.

El aumento excesivo en el precio de reventa se debe principalmente a la alta demanda de boletos para el México vs Inglaterra, toda vez que, pase lo que pase, será el último partido del Mundial 2026 que se juegue en el Estadio Banorte.

¿Qué boletos del México vs Inglaterra se revenden en 2 millones de pesos? Esto sabemos

Si quieres asistir el próximo domingo 5 de julio a la cancha del Estadio Banorte para el partido México vs Inglaterra, debes saber que los boletos han alcanzando un precio de reventa de hasta 2 millones de pesos.

Con una disponibilidad que apenas alcanza los 500 lugares en sitios como Stubhub, los interesados se enfrentan a un panorama donde los boletos más baratos oscilan los 90 mil pesos.

Desde 330 mil pesos: Precio de los boletos para el México vs Inglaterra. (Redacción SDPnoticias)

Sin embargo, se ha reportado que el precio se ha elevado drásticamente conforme se acerca el día del partido, por lo que no se descarta que podrían superar los 100 mil pesos.

Es importante que sepas analizar la oferta y demanda de los boletos, pues las localidades más costosas actualmente no pertenecen necesariamente a las mejores áreas del Estadio Banorte.

Según se indica en el sitio Stubhub, la zona 669, situada en las partes más altas del recinto, se han ofertado boletos en 2 millones de pesos.

Opciones como el Trophy Lounge o el FIFA Pavilion rondan entre los 243 mil y 317 mil pesos, pero la especulación de aficionados ha elevado algunos asientos simples a cifras de siete dígitos.

Para quienes buscan mayor cercanía al campo, el desembolso mínimo parte de los 160 mil pesos en el nivel 200, escalando hasta los 450 mil pesos en la zona de Palcos Club.