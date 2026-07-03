Se reporta que el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México vs Inglaterra, programado originalmente para las 18:00 horas en el Estadio Azteca, fue adelantado a las 12:00 del mediodía de este domingo 5 de julio.

Esta decisión, de acuerdo a los informes, se tomó de última hora ante la amenaza de tormenta eléctrica en la noche del partido de México vs Inglaterra.

De acuerdo con reportes de Claro Sports, el ajuste busca evitar riesgos por el mal clima que se pronostica para la capital mexicana, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y las autoridades confirmaron el cambio, que también beneficia la transmisión en Inglaterra sin afectar demasiado la preparación de ambos equipos.

México vs Inglaterra cambia de horario por tormenta: se jugará a las 12:00 horas

A través de redes, se anunció el cambio de horario del partido México vs Inglaterra de octavos de final en el Mundial 2026.

Este ajuste al mediodía modifica ligeramente las condiciones de juego en la altura del Azteca, en un contexto en donde Inglaterra buscaba minimizar el impacto de la altitud con una estancia corta, ahora enfrentará el sol y el calor del mediodía, mientras México aprovechará el apoyo masivo de su público desde temprano.

México vs Inglaterra (@Andres_Vaca_)

La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores mexicanos, quienes ya se organizan para llenar el Coloso de Santa Úrsula. “Todo se está alineando”, comentan aficionados en redes, destacando que el horario diurno favorece a México y complica a los ingleses.

Reporteros Joe Morales de Claro Sports y el comentarista de TUDN Andrés Vaca detallaron que la modificación es definitiva y responde a la seguridad de jugadores y espectadores.

El encuentro entre México vs Inglaterra sigue siendo uno de los más atractivos de la fase eliminatoria, con México buscando dar la sorpresa ante una Inglaterra favorita pero vulnerable en la altitud.