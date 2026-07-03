Alireza Faghani es uno de los árbitros de fútbol más respetados y experimentados a nivel internacional, quién será el encargado del arbitraje del partido México VS Inglaterra en el Mundial 2026.

La asignación de Alireza Faghani como el árbitro del esperado partido México VS Inglaterra se dio por la FIFA, por lo que ahora los ojos del mundo estarán sobre sus decisiones en la cancha.

Te contamos todo lo que sabemos de Alireza Faghani, así como parte de su trayectoria profesional.

¿Quién es Alireza Faghani?

Alireza Faghani es originario de Irán, pero se mudó a Australia en 2019, país al que representa actualmente en las competencias de la FIFA.

Viene de una familia con un arraigado linaje en el arbitraje, por lo que su profesión es parte de su tradición familiar, prácticamente.

Ahora vuelve a la atención internacional al ser uno de los árbitros de

¿Qué edad tiene Alireza Faghani?

Alireza Faghani nació un 21 de marzo de 1978, por lo que este 2026 cumplió 48 años de edad.

¿Quién es su esposa Alireza Faghani?

Faghani está casado, aunque mantiene los nombres de su familia bajo un perfil privado, se sabe que emigró a Australia en 2019 junto a su esposa y familia.

¿Qué signo zodiacal es Alireza Faghani?

Al tener su fecha de nacimiento como un 21 de marzo, se sabe que Alireza Faghani es del signo zodiacal Aries.

Las personas nacidas bajo este signo son descritas como líderes natos, enérgicas y muy impulsivas.

¿Cuántos hijos tiene Alireza Faghani?

Se sabe que Alireza Faghani tiene dos hijos que fueron su motivo para mudarse a Australia para buscar mejores oportunidades para ellos.

¿Qué estudió Alireza Faghani?

Alireza Faghani cuenta con una Licenciatura en Educación Física a principios de los años 2000 en la Universidad Islámica Azad (campus de North Tehran), en Irán.

¿En qué ha trabajado Alireza Faghani?

Aunque la carrera profesional de Alireza Faghani ha estado dedicada de lleno al fútbol y el arbitraje, durante su tiempo en Irán trabajó como empleado municipal.

Faghani comenzó inicialmente intentando ser futbolista en las divisiones inferiores de Irán, pero a los 16 años decidió inclinarse por el silbato. Obtuvo su certificación formal en el año 2000 y se convirtió en internacional FIFA en 2008.

Ha acumulado una carrera de élite dirigiendo más de 550 partidos oficiales, destacando por ser un árbitro que prefiere la fluidez del juego y no es propenso a mostrar tarjetas rojas de manera apresurada.

Sin embargo la mayoría de su experiencia profesional se desarrolla en: