La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó por la venta fraudulenta de boletos para el México vs Inglaterra, con el objetivo de proteger el bolsillo de los aficionados del Mundial 2026.

A través de un comunicado, la Procuraduría pidió:

Adquirir boletos solo en páginas oficiales

Desconfiar de precios bajos

Evitar proveedores informales

Cuidar información bancaria

Profeco pide evitar sitios no oficiales para comprar boletos del (Profeco)

Profeco pide evitar sitios no oficiales para comprar boletos del México vs Inglaterra

En un comunicado, Profeco advirtió que las páginas o perfiles no oficiales que ofrecen boletos o servicios a un precio tres veces mayor al original no cumplen con los requisitos básicos del comercio electrónico.

De igual forma, sostuvo que las ofertas con precios demasiado bajos también son una mala señal, ya que podrían ser boletos falsos, inválidos o incluir condiciones engañosas.

Por ello, la Profeco recomienda acudir únicamente a sitios oficiales y tener cuidado con portales web, plataformas, correos electrónicos, mensajes o anuncios que puedan redirigir a páginas falsas.

En caso de concretar una compra de boletos por el México vs Inglaterra, se recomienda: