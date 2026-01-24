Novak Djokovic no se cansa de hacer historia y ahora lo hizo al vencer a Botic van de Zandschulp, resultado con el que no solo avanzó a los octavos de final del Australian Open 2026, sino que además le valió para llegar a 400 victorias en torneos de Grand Slam.
El tenista serbio no tuvo problemas para vencer al neerlandés van de Zandschulp en tres sets con parciales de 6-3, 6-4 y 7-6(4) para llegar a su triunfo número 400 en torneos Grand Slam, un récord que parece imposible le puedan arrebatar.
Novak Djokovic se convirtió en el primer tenista (hombre o mujer) en llegar a los 400 triunfos en torneos Grand Slam, sacándole más de 30 de diferencia al segundo lugar, Roger Federer.
Tenistas con más triunfos en Grand Slam:
- Novak Djokovic - 400
- Roger Federer - 369
- Rafael Nadal - 314
- Jimmy Connors - 233
- Andre Agassi - 224
Nota en desarrollo. En breve más información...