¿Roger Federer y Rafael Nadal jugando en México? Aunque no lo creas, esto podría ser posible próximamente debido a que están abiertos a regresar a las canchas una última vez para una gira especial.

Luego de haber dominado el deporte blanco por los últimos años y de protagonizar encuentros memorables, Roger Federer y Rafael Nadal podrían salir del retiro para volver a enfrentarse en la cancha.

Dicha noticia ha generado emoción en los aficionados al tenis, ya que si bien ya pasaron los mejores años del suizo y el español, una gira juntos sería una gran forma de cerrar sus destacadas carreras.

El último baile: Roger Federer y Rafael Nadal podrían venir a jugar a México

En entrevista con NCBC, Roger Federer reveló que es una posibilidad que él y Rafael Nadal realicen una gira de despedida por todo el mundo, con la que cerrarían sus carreras pero también su épica rivalidad.

“Sí, por qué no, me encanta Rafa. He estado jugando mucho, así que intento mantenerme en forma. Sé que Rafa también está totalmente dispuesto a jugar tenis…”, declaró Roger Federer sobre salir del retiro para jugar contra su eterno rival.

Roger Federer (Daniel Jiménez)

Incluso, mencionó que la gira que realizarían si es que llegara a realizarse de llamaría “Fedal Tour”, una mezcla entre sus apellidos: Federer y Nadal, por lo que la ilusión de los fans del tenis está a tope.

Los enfrentamientos entre Rafael Nadal y Roger Federer a lo largo de su carrera

Aunque hoy en día la rivalidad que acapara reflectores en el deporte blanco es entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, hace unos años eran Rafael Nadal y Roger Federer quienes se peleaban prácticamente todos los títulos de los Grand Slam.

Si bien con el paso de los años Novak Djokovic se sumó a esta pelea por los títulos de Roland Garros, Wimbledo, Australian Open y US Open, por muchos años fueron solamente el suizo y el español quienes estaban en la cima.

Rafael Nadal.

En total, Roger Federer y Rafael Nadal se enfrentaron 40 veces en su carrera como tenistas, el español es quien tiene un balance positivo con 26 victorias, mientras que el suizo se llevó el partido en 14 ocasiones.