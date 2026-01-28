Novak Djokovic se metió a las semifinales del Australian Open 2026 tras vencer a Lorenzo Musetti, quien se retiró por lesión. El tenista serbio se enfrentará en la antesala de la Final a Jannik Sinner el jueves 29 de enero.

Novak Djokovic 6-4 y 6-3 vs Lorenzo Musetti

¿Cómo fue el triunfo de Novak Djokovic en el Australian Open 2026?

Novak Djokovic llegó a su triunfo 402 en partidos de Grand Slam al vencer en dos sets a Lorenzo Musetti, con lo que se metió a semifinales del Australian Open 2026.

El destino le ha dado buenas noticias a Djokovic, quien avanzó antes a cuartos de final del torneo por el retiro de su rival en la fase de octavos.

Ya en cuartos de final, Lorenzo Musetti también abandonó el evento en el tercer set por una lesión, después de ganar los dos primeros sets.

El quinto cabeza de serie, Musetti, ganó los dos primeros sets 6-4, 6-3, pero solicitó un receso médico para recibir tratamiento en la parte superior de la pierna derecha.

Musetti se mantuvo un juego más en la cancha, pero después ya no pudo continuar.

Novak Djokovic, tenista (Dar Yasin / AP)

¿Cuándo juega Novak Djokovic la semifinal del Australian Open 2026?

Novak Djokovic seguirá su camino a su título 11 en el Australian Open 2026 el jueves 29 de enero midiéndose en la semifinal del torneo ante Jannik Sinner.

Djokovic, quien busca ganar su Grand Slam 25, aceptó que ha tenido suerte para llegar a semifinales del Australian Open 2026.

Jannik Sinner, dos veces campeón del Australian Open, será un rival de mucho peligro para Novak Djokovic en la semifinal del 2026, quien espera seguir con algo de suerte para volver a la final del torneo.

En la otra semifinal, el número uno del mundo Carlos Alcaraz, se enfrentará a Alexander Zverev.