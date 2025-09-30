De nueva cuenta, Disney+ anunció un ajuste en sus precios a la alza, el cual aplicará a partir del 21 de octubre de 2025.

A continuación, te daremos todos los detalles de los nuevos precios de Disney+ en todos los planes donde aumentará.

Nuevos precios de Disney+

Los nuevos precios de Disney+ que aplicarán a partir del 21 de octubre de 2025, son:

Plan con publicidad: 11.99 dólares al mes (220 pesos)

Plan Premium sin publicidad: 18.99 dólares al mes (348 pesos)

Paquete anual: 189.99 dólares al año (3 mil 480 pesos)

Disney+ y Hulu con publicidad: 12.99 dólares al mes (239 pesos)

Disney+, ESPN y Hulu con publicidad: 19.99 dólares al mes (366 pesos)

Disney+ (Disney)

Los precios están en dólares y con paquetes extra, pues de momento el ajuste de precios en Disney+ solo se hará en Estados Unidos.

Aunque se espera que la medida se extienda a otras regiones donde está disponible el servicio, aunque solo en ciertos paquetes, pues no todo el mundo tiene acceso a ESPN y Hulu.

Quienes paguen regularmente Disney+, el ajuste no se verá hasta el mes inmediato a que se haga el cambio; es decir, en su cobro de noviembre si es mensual, en la renovación anual si es el caso.

Mientras que nuevos suscriptores a partir del 21 de octubre tendrán que abrir su cuenta con el nuevo precio.

Disney+ (Disney)

¿Disney+ subirá de precio en México?

De momento, no hay detalles de una subida de precio en Disney+ para México, manteniendo el costo de la suscripción tal cual.

Sin embargo, no se descarta que antes de que finalice 2025, o a inicios de 2026, Disney+ tenga también un ajuste de precio en México, como ha sucedido en otras ocasiones.

Obviamente, el ajuste solo se daría en planes disponibles en el país, pues aquí los contenidos de ESPN y Hulu se incluyen dentro de la suscripción general.

Además de que serían en las suscripciones directas; las que se hacen por intermediarios (Mercado Libre, Telmex) dependerían de cada instancia.