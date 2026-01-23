Novak Djokovic es un tenista profesional serbio considerado como uno de los mejores jugadores de tenis de todos los tiempos. Si quieres conocer todo acerca de este campeón del mundo, aquí te contamos.

¿Quién es Novak Djokovic?

Novak Djokovic es un tenista profesional serbio, considerado por muchos especialistas como uno de los mejores jugadores de tenis de todos los tiempos. A lo largo de su trayectoria, se ha destacado por su fortaleza mental, consistencia, capacidad defensiva y una lista de éxitos históricos en torneos de Grand Slam y Masters 1000, siendo el campeón múltiple de Grand Slam y ha ocupado el número 1 del ranking ATP en más semanas que cualquier otro jugador en la historia.

¿Qué edad tiene Novak Djokovic?

Novak Djokovic nació el 22 de mayo de 1987 en Belgrado, Serbia, por lo que actualmente tiene 38 años.

¿Novak Djokovic tiene esposa?

Sí, Novak Djokovic está casado con Jelena Djokovic, con quien mantiene una relación desde antes de comenzar con su carrera profesional.

Novak Djokovic es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos (Ig: @djokernole)

¿Qué signo zodiacal es Novak Djokovic?

Al haber nacido el 22 de mayo, Novak Djokovic es Géminis, signo que se caracteriza por ser versátil, curioso, ingenioso y social.

¿Novak Djokovic tiene hijos?

Sí, Novak Djokovic tiene dos hijos: Stefan Djokovic y Tara Djokovic.

¿Qué estudió Novak Djokovic?

Novak Djokovic recibió una formación básica en Serbia, pues desde muy joven se centró en su formación en el tenis. Posteriormente, cursó estudios relacionados con gestión deportiva y negocios, además de prepararse en nutrición y bienestar, áreas que influyen directamente en su carrera.

Novak Djokovic es considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos (Ig: @djokernole)

¿En qué ha trabajado Novak Djokovic?

La carrera de Novak Djokovic se ha centrado en su carrera de tenis, destacando momentos importantes como: