El Australian Open 2026 sigue sumando problemas, ahora Naomi Osaka- de 28 años de edad-anuncia su retiro del torneo.

La dos veces campeona del Abierto de Australia, Naomi Osaka, decidió bajarse de la competición previo a su partido de tercera ronda contra Maddison Inglis, de 28 años de edad.

¿Por qué Naomi Osaka se retiró del Australian Open 2026?

Naomi Osaka se retiró del Australian Open 2026 por una lesión abdominal.

Mediante una historia de Instagram, Osaka anunció su decisión:

“Tuve que tomar la difícil decisión de retirarme para abordar algo que mi cuerpo necesita atención después de mi último partido. Estaba tan emocionada por seguir adelante y este camino significaba muchísimo para mí, así que tener que parar aquí me rompe el corazón, pero no puedo arriesgarme a sufrir daños mayores para poder volver a la cancha.” Naomi Osaka

Asimismo, Naomi Osaka agradeció “todo el amor y el apoyo” a quienes al aceptaron y a su equipo por respaldarla.

Gracias por todo el amor y el apoyo...Estoy muy agradecida de que todos me hayan aceptado tanto. Y gracias a todo mi equipo por siempre respaldarme y a los organizadores del torneo por ser tan amables. Naomi Osaka

Los problemas de salud de Naomi Osaka le causaron dificultades en su encuentro contra la tenista rumana Sorana Cirstea, de 35 años de edad, donde pidió un tiempo muerto médico.

Historia de Naomi Osaka (@naomiosaka / Instagram)

La aventura de Naomi Osaka en el Australia Open 2026 estuvo marcada por la moda y su polémica con Jelena Djokovic, de 39 años de edad, por el partido con Sorana Cirstea.

La tenista rumana acusó a Osaka de no “entender el fair play” al gritar y aplaudir entre el primer y segundo saque durante el tercer set de su encuentro.

Dicha situación fue calificada por Jelena Djokovic en redes sociales como “una falta de respeto”.

Naomi Osaka, tenista japonesa (FB: Naomi Osaka)

Australian Open 2026, un torneo con lesiones y retiros por altas temperaturas

El Australian Open 2026 ha sido un torneo accidentado, ya que además de Naomi Osaka otros tenistas han tenido problemas en su competición.

Considerado el Gran Slam más cruel por su exigencia física y las temperaturas que superan los 35 grados centígrados, el Australian Open 2026 provocó algunos percances:

Félix Auger-Aliassime, de 25 años: Sufrió calambres durante la primera ronda del torneo

Francesca Jones, de 25 años: Desgarro en el glúteo

Alejandro Davidovich Fokina, de 26 años: Tuvo problemas en el isquiotibial que provocaron su retiro

Raphael Collignon, de 24 años: Deshidratación por altas temperaturas

Hugo Gaston, de 25 años: Deshidratación por altas temperaturas

Marina Stakusic, de 21 años: Deshidratación por altas temperaturas

Michael Zheng, de 21 años: Deshidratación por altas temperaturas

Jannik Sinner, de24 años: Padeció calambres