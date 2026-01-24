Novak Djokovic vs Jakub Mensik se miden en octavos de final del Australian Open 2026. Conoce el horario y dónde ver al tenista serbio buscar otro triunfo en partidos de Grand Slam.

Partido: Novak Djokovic vs Jakub Mensik

Fase: Octavos de final

Torneo: Australian Open 2026

Fecha: Lunes 26 de enero

Horario: Por confirmar

Transmisión: ESPN y Disney+

Novak Djokovic ha ganado 24 torneos de Grand Slam, y es el primer tenista en la historia en llegar a 400 victorias en ese tipo de competencias.

Novak Djokovic vs Jakub Mensik: ¿Cuándo ver los octavos de final del Australian Open 2026?

Novak Djokovic vs Jakub Mensik juegan el lunes 26 de enero los octavos de final del Australian Open 2026, en horario por confirmar.

Novak Djokovic vs Jakub Mensik: ¿Dónde ver los octavos de final del Australian Open 2026?

ESPN y Disney+ transmitirán el partido Novak Djokovic vs Jakub Mensik, en el Australian Open 2026.

Novak Djokovic hizo historia en el Australian Open 2026

Novak Djokovic alcanzó las 400 victorias en partidos de Grand Slam, tras eliminar a Botic van de Zandschulp en la tercera ronda del Australian Open 2026.

Triunfos en Grand Slam:

Novak Djokovic | 400 triunfos

Roger Federer | 369 triunfos

Rafael Nadal | 314 triunfos

¿Qué otro récord igualó Novak Djokovic en el Australian Open 2026?

Novak Djokovic también igualó los 102 triunfos en Australian Open de Roger Federer.

Además, el tenista serbio va porsu título 25 de Grand Slam, para superar el récord de Ken Rosewall, quien lo hizo con 37 años en 1972, y ser el tenista de mayor edad en lograrlo.