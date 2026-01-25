Naomi Osaka vivió un partido marcado por la polémica en el Australian Open 2026, tras un fuerte cruce con Sorana Cirstea que desató críticas dentro y fuera de la cancha.

Horas después, la tenista japonesa de 28 años de edad anunció su retiro del torneo, aunque la razón estuvo ligada a una lesión abdominal y no a la controversia.

La pelea de Naomi Osaka que marcó su partido en el Australian Open 2026

El partido de Naomi Osaka contra la rumana Sorana Cirstea- de 35 años de edad-en el Australian Open 2026 tuvo una dura pelea entre las tenistas.

La controversia ocurrió cuando Cirstea acusó a Osaka por “no entender el fair play” luego de que la tenista japonesa gritara y aplaudiera entre el primer y segundo saque del tercer set durante su partido.

Eso provocó una serie de reclamos de Sorana Cirstea hacia Naomi Osaka.

Sorana Cirstea, tenista rumana (Ig: @soranacirstea)

La polémica generó también la respuesta de Jelena Djokovic, de 39 años de edad, quien en redes calificó la actitud de Osaka como “una falta de respeto”.

“Es una falta de respeto aplaudir el error de alguien en su primer saque. Me sorprende que el juez de silla y Osaka pensaran que era justo. ¿Hubo algún cambio en las reglas que no vi?" Jelena Djokovic

Después de la pelea de Naomi Osaka con Sorana Cirstea muchos se preguntan si eso provocó que la tenista japonesa se retirara del Australian Open 2026.

Sin embargo, la salida de Naomi Osaka del Abierto de Australia respondería a otra factor.

Naomi Osaka, tenista japonesa (FB: Naomi Osaka)

Naomi Osaka se retira del Australian Open 2026

La tenista Naomi Osaka se retiró del Australian Open 2026 por una lesión abdominal.

Dicha noticia fue confirmada por la propia Naomi Osaka en una historia en Instagram donde anunció su decisión y agradeció el apoyo ante la determinación que tomó:

“Tuve que tomar la difícil decisión de retirarme para abordar algo que mi cuerpo necesita atención después de mi último partido. Estaba tan emocionada por seguir adelante y este camino significaba muchísimo para mí, así que tener que parar aquí me rompe el corazón, pero no puedo arriesgarme a sufrir daños mayores para poder volver a la cancha. Gracias por todo el amor y el apoyo...Estoy muy agradecida de que todos me hayan aceptado tanto. Y gracias a todo mi equipo por siempre respaldarme y a los organizadores del torneo por ser tan amables." Naomi Osaka

Historia de Naomi Osaka (@naomiosaka / Instagram)

La lesión Naomi Osaka hizo que la tenista pidiera un tiempo muerto médico duranta su partido con Sorana Cirstea.

Además de Naomi Osaka, del Australian Open 2026 ha registrado algunas bajas y problemas en otros tenistas.

Esto debido a que se trata de uno de los Grand Slam más exigentes por sus demanda física y altas temperaturas.