Novak Djokovic avanzó a los cuartos de final del Australian Open 2026 sin jugar, después de que Jakub Mensik se retirara 24 horas antes de su partido. Conoce la fecha del próximo partido del tenista serbio.

Partido: Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic

Fecha: Martes 27 de enero de 2026

Fase: Cuartos de final

Torneo: Australian Open 2026

Sede: Melbourne, Australia

Transmisión: ESPN y Disney+

¿Cuándo juega Novak Djokovic en Australian Open 2026?

El martes 27 de enero, el tenista serbio, Novak Djokovic, se medirá con el italiano Lorenzo Musetti en los cuartos de final del Australian Open 2026.

Partido: Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic

Fecha: Martes 27 de enero de 2026

Fase: Cuartos de final

Torneo: Australian Open 2026

Sede: Melbourne, Australia

Transmisión: ESPN y Disney+

¿Cómo avanzó Novak Djokovic a cuartos de final del Asutralian Open 2026?

Novak Djokovic debía enfrentar a Jakub Mensík en octavos de final del Australian Open 2026, pero el torneo confirmó el retiro de Mensik el domingo por la noche.

Una lesión muscular de carácter abdominal fue la causa del retiro de Mensík, dejando el camino libre a Novak Djokovic, quien llegará descansado a enfrentar a Lorenzo Musetti.

Novak Djokovic busca otro título de Grand Slam en Australian Open 2026

Novak Djokovic ha ganado el Australian Open diez veces y tiene 24 títulos de Grand Slam.

Se convirtió en el primer tenista en alcanzar 400 victorias en individuales de Grand Slam, tras vencer en la tercera ronda actual a Botic van de Zandschulp.

Djokovic estará contento con una noche libre mientras continúa afinando su intento de poner fin al dominio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.