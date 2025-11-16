Luego de un año de dominio repartido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el español y el italiano se volverán a enfrentar en las ATP Finals, torneo que enfrenta a los mejores ocho tenistas del ranking.

Luego de imponerse en sets corridos a Felix Auger Aliassime y a Alex de Minaur respectivamente, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán por otro trofeo en una temporada en la que han impuesto su dominio.

Aunque ya se sabe que Carlitos será quien finalice como número uno del ranking ATP, Sinner buscará sacarse la espinita de lo sucedido en el US Open y en Roland Garros, donde cayó y perdió el liderato.

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: Fecha, horario y canal de transmisión para ver el juego de las ATP Finals

Luego de enfrentarse en 3 de las 4 finales de grand slam, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner volverán a jugar este domingo 16 de noviembre por el trofeo del ATP Finals en Torino, Italia a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro será disputado en la Arena Inalpi de Torino, por lo que Jannik Sinner tendrá a la mayoría del público de su lado en esta ocasión cuando se enfrente a Carlos Alcaraz en las ATP Finals.

Al igual que el resto de las transmisiones de los grand slam, este encuentro entre los dos mejores tenistas del mundo se podrá ver en la señal de ESPN y Disney+, en televisión de paga y streaming.

Torneo: ATP Finals

Partido: Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner

Sede: Arena Inalpi de Torino

Fecha y horario: Domingo 16 de noviembre a las 11:00 horas

Transmisión: ESPN y Disney+

Jannik Sinner o Carlos Alcaraz: ¿Quién parte como favorito para ganar las ATP Finals?

Si bien Carlos Alcaraz llega como número uno del ranking al partido por el título de las ATP Finals, Jannik Sinner cuenta actualmente con una racha de 30 partidos sin perder cuando juega en cancha cerrada.

Debido a este récord, Jannik Sinner parte como favorito de las casas de apuestas contra Carlos Alcaraz, aunque el tenista de 22 años originario de Murcia, España, ya sabe lo que es ganar partiendo como la víctima.