Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic se enfrentan en cuartos de final del Australian Open 2026. Revisa la hora de transmisión por ESPN y Disney+.
- Partido: Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic
- Fecha: Martes 27 de enero de 2026
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Australian Open 2026
- Horario: Por confirmar
- Sede: Melbourne, Australia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic: Hora para ver los cuartos de final del Australian Open 2026
El martes 27 de enero, el tenista serbio, Novak Djokovic, se medirá con el italiano Lorenzo Musetti en los cuartos de final del Australian Open 2026, en horario por confirmar.
Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic: Canal para ver los cuartos de final del Australian Open 2026
Las señales de ESPN y Disney+ transmitirán el partido de cuartos de final del Australian Open 2026: Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic.
Así llegó Novak Djokovic a cuartos de final del Asutralian Open 2026
Novak Djokovic debía enfrentar a Jakub Mensík en octavos de final del Australian Open 2026, pero el torneo confirmó el retiro de Mensik el domingo por la noche.
Una lesión muscular de carácter abdominal fue la causa del retiro de Mensík, dejando el camino libre a Novak Djokovic, quien llegará descansado a enfrentar a Lorenzo Musetti.
Novak Djokovic ha ganado el Australian Open diez veces y tiene 24 títulos de Grand Slam.
Se convirtió en el primer tenista en alcanzar 400 victorias en individuales de Grand Slam, tras vencer en la tercera ronda actual a Botic van de Zandschulp.
Djokovic estará contento con una noche libre mientras continúa afinando su intento de poner fin al dominio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.
¿Cómo llegó Lorenzo Musetti a cuartos de final del Australian Open 2026?
Lorenzo Musetti logró el mejor triunfo de su carrera en el primer major de la temporada, al derrotar al estadounidense Taylor Fritz, en los octavos de final del Australian Open 2026.
El próximo rival de Novak Djokovic es el tercer italiano en completar los cuartos de final de cada major, igualando a Jannik Sinner y Matteo Berrettini.