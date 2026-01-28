Novak Djokovic vs Jannik Sinner se enfrentan el jueves 29 de enero en la semifinal del Australian Open 2026. ESPN y Disney + transmiten el partido.
- Partido: Novak Djokovic vs Jannik Sinner
- Fecha: Jueves 29 de enero de 2026
- Fase: Semifinal
- Torneo: Australian Open 2026
- Sede: Melbourne, Australia
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cuándo juegan Novak Djokovic vs Jannik Sinner la semifinal del Australian Open 2026?
El jueves 29 de enero, el tenista serbio, Novak Djokovic, se medirá con Jannik Sinner en la semifinal del Australian Open 2026.
Novak Djokovic vs Jannik Sinner: Dónde ver la semifinal del Australian Open 2026?
Las señales de ESPN y Disney+ transmitirán la semifinal, Novak Djokovic vs Jannik Sinner, en el Australian Open 2026.
- Partido: Novak Djokovic vs Jannik Sinner
- Fecha: Jueves 29 de enero de 2026
- Fase: Semifinal
- Torneo: Australian Open 2026
- Sede: Melbourne, Australia
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cómo avanzó Novak Djokovic a semifinales del Australian Open 2026?
Novak Djokovic se metió a las semifinales del Australian Open 2026 tras vencer a Lorenzo Musetti, quien se retiró por lesión.
Noval Djokovic avanzó antes a cuartos de final del torneo por el retiro de su rival en la fase de octavos.
En cuartos de final, Lorenzo Musetti también abandonó el evento en el tercer set por una lesión, después de ganar los dos primeros sets.
Musetti ganó los dos primeros sets 6-4, 6-3, pero solicitó un receso médico para recibir tratamiento en la pierna derecha. Duro muy poco tiempo más en la cancha.
¿Cómo llegó Jannik Sinner a la semifinal del Australian Open 2026?
Jannik Sinner alargó su racha a 19 victorias consecutivas en el Australian Open, para meterse a las semifinales de la edición 2026.
El bicampeón vigente se apuntó una victoria sobre Ben Shelton, derrotado por 6-3, 6-4 y 6-4.
En semifinales, JanniK Sinner es favorito para derrotar a Novak Djokovic.