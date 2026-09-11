Durante su presentación como DT del tricolor, Rafa Márquez insinuó que Chivas sería la base de la Selección Mexicana y no sorprendió a nadie con sus declaraciones.

“Creo que una de las ventajas que hoy tenemos es que hay gente muy conocida también, por ejemplo, hablo de Gabi Milito en Chivas que ahora lo visitamos, que está haciendo un buen trabajo, que es muy parecido el trabajo que se hace en Chivas como en selección o la idea de juego que podemos generar...” Rafa Márquez, DT Selección Méxicana

El nuevo timonel de México destacó el trabajo del entrenador de Chivas, Gabriel Milito a quien ya visitó en Verde Valle, y señaló que es muy similar lo que hace Club Guadalajara actualmente con lo que pretende generar él de cara al Mundial 2030.

Las palabras de Rafa Márquez se dieron en su entrevista con los periodistas de TUDN Alex de la Rosa, David Faitelson, y Mauricio Ymay.

Rafa Márquez ➕ Chivas ➕ Selección Mexicana ☑️🇲🇽🐐 pic.twitter.com/1KdHuLuVwB — Redes TUDN (@redes_TUDN) September 10, 2026

Rafa Márquez ve a Chivas como base de la Selección Mexicana

Al hablar de Chivas y Selección Mexicana, Rafa Márquez reconoció el corto tiempo que convive con los jugadores como entrenador de México.

No obstante, Márquez enfatizó que busca ir de la mano con los clubes para que los futbolista tengan un buen rendimiento en sus equipos y en el Tricolor.

“Nosotros sí tenemos muy poco tiempo con el jugador y pasan más tiempo con el club, entonces sí queremos ir de la mano para intentar eso, ¿no? Tratar de sacar el máximo rendimiento a su juego para que en su club lo haga muy bien y después aquí también." Rafa Márquez, DT Selección Mexicana

Los elogios de Rafa Márquez a Gabriel Milito y su reconocimiento de Chivas no son gratuitos.

Chivas sería la base de la Selección Mexicana de Rafa Márquez (Chivas / Facebook)

Tanto Rafa Márquez como Gabriel Milito coincidieron en el Barcelona de 2007 a 2010 donde compartieron vestidor, por lo que ambos tiene formación dentro del club culé.

A ello hay que sumar que la Selección Mexicana históricamente se ha nutrido de jugadores de Chivas para conformar sus cuadros.

Tan solo el Mundial 2026 pasado, Guadalajara aportó cinco jugadores:

Así que se espera que en esta nueva etapa con Rafa Márquez al mando del Tricolor, haya muchos convocados de Chivas.